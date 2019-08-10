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"Самая лучшая!" Пугачева восхитила сеть фотосессией "без фильтров"

1.6т Читать материал на украинском

Российская примадонна Алла Пугачева восхитила поклонников новой фотосессией.

Снимки были выложены в Instagram ее сына Гарри Галкина. "Без фильтров! Самая лучшая..." – гласит подпись к ним. (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца).

В частности, опубликованы фото, которые показывают артистку, как говорится, без ретуши, в повседневной жизни.

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Алла Пугачева восхитила сеть снимками без фильтров

Алла Пугачева восхитила сеть снимками без фильтров

Instagram Гарри Галкина

Поклонники оценили откровенность. "С фильтрами или без них – все равно самая лучшая!" – пишут они в комментариях.

Алла Пугачева восхитила сеть снимками без фильтров

Алла Пугачева восхитила сеть снимками без фильтров

Instagram Гарри Галкина

Алла Пугачева восхитила сеть снимками без фильтров

Алла Пугачева восхитила сеть снимками без фильтров

Instagram Гарри Галкина

Алла Пугачева восхитила сеть снимками без фильтров

Алла Пугачева восхитила сеть снимками без фильтров

Instagram Гарри Галкина

Алла Пугачева восхитила сеть снимками без фильтров

Алла Пугачева восхитила сеть снимками без фильтров

Instagram Гарри Галкина

Публикация всего за сутки набрала больше 5,7 тыс. лайков.

"Самая лучшая!" Пугачева восхитила сеть фотосессией "без фильтров"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Пугачева перепугала поклонников скорбным постом по поводу смерти фэшн-директора ЦУМа Аллы Вербер.

Что там нового у Меган Маркл и принца Гарри - читай у нас в Instagram.

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Персона
Алла Пугачева
Место
Россия
Тег
Новости России
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
Галкин никрофил какой то...
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