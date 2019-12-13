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13 декабря • обновлено в 20:38
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С Галкиным и Киркоровым: в Госдуме предложили свой сериал "Слуга народа"

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Член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме РФ Вадим Манукян предложил заменить "Слугу народа", который сняли с эфира, "отечественной" историей.

По данным издания "Дни.ру", он считает, что можно представить россиянам собственный продукт с шоуменом Максимом Галкиным в главной роли.

Уточняется, что действия картины должны разворачиваться в 2042 году. Герой Галкина якобы просыпается в своем замке в поселке Грязь рядом с Аллой Пугачевой и слышит стук в дверь.

Вадим Манукян предложил свой сериал "Слуга народа"

Вадим Манукян предложил свой сериал "Слуга народа"

Гость поздравляет его с получением должности президента России, а примадонна получает статус первой леди. Манукян также напомнил, что певица в недавнем интервью как раз говорила о желании сняться в кино у Никиты Михалкова, однако режиссер готов снимать ее лишь в образе комической старухи.

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Эксперт пошутил, что во второстепенных ролях могли бы сняться Филипп Киркоров и Николай Басков, а еще он захотел снять Верку Сердючку (украинский шоумен Андрей Данилко).

"Вот это будет феерия", – довольно заключил представитель Госдумы Манукян.

В Госдуме предложили свой сериал "Слуга народа"

В Госдуме предложили свой сериал "Слуга народа"

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Автор
Дмитрий Гриневич
Персона
Максим Галкин
Теги
шоу-бизнес Партия Слуга народа
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