С Галкиным и Киркоровым: в Госдуме предложили свой сериал "Слуга народа"

Член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме РФ Вадим Манукян предложил заменить "Слугу народа", который сняли с эфира, "отечественной" историей.
По данным издания "Дни.ру", он считает, что можно представить россиянам собственный продукт с шоуменом Максимом Галкиным в главной роли.
Уточняется, что действия картины должны разворачиваться в 2042 году. Герой Галкина якобы просыпается в своем замке в поселке Грязь рядом с Аллой Пугачевой и слышит стук в дверь.
Вадим Манукян предложил свой сериал "Слуга народа"
Гость поздравляет его с получением должности президента России, а примадонна получает статус первой леди. Манукян также напомнил, что певица в недавнем интервью как раз говорила о желании сняться в кино у Никиты Михалкова, однако режиссер готов снимать ее лишь в образе комической старухи.
Эксперт пошутил, что во второстепенных ролях могли бы сняться Филипп Киркоров и Николай Басков, а еще он захотел снять Верку Сердючку (украинский шоумен Андрей Данилко).
"Вот это будет феерия", – довольно заключил представитель Госдумы Манукян.
В Госдуме предложили свой сериал "Слуга народа"
Как сообщал OBOZREVATEL:
Сериал "Слуга народа" по итогам первого полугодия 2019 года вошел в число наиболее популярных в российских онлайн-кинотеатрах.
11 декабря в некоторых городах РФ, в том числе и в Москве, вышел неотредактированный первый эпизод, в котором была шутка – "Путин Хубло". Это вызвало ажиотаж в сети.
Позже стало известно, что в других регионах цензура все же была. Эту сцену вырезали из эфира.
Шутки Владимира Зеленского и студии "95 квартал" о Владимире Путине можно посмотреть по ссылке.
Позже российский оппозиционер Алексей Навальный рассказал, кто запретил сериал "Слуга народа".
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