"Рвет топы!" Украинский политзаключенный рассказал, что за хит играет в колонии РФ

Хит украинской группы Kazka "Плакала" постоянно звучит в российской колонии, где сидит политзаключенный Роман Сущенко.

Об этом со слов украинца сообщил адвокат Роман Фейгин у себя в Facebook. "Только что вышел от Романа Сущенко, из ИК-11. С сегодняшнего дня меня допустили до посещений его в колонии. У Романа всё наладилось с бытовыми вопросами в ПКТ, передаёт привет соотечественникам. Сущенко просил передать, что группа "КАЗКА" с хитом "ПЛАКАЛА" рвет топ ИК-11!", — написал он.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, недавно авторы хита-миллионника "Плакала", молодая украинская группа KAZKA, к возмущению украинцев, оказалась в списке российского шоу "Песня года", заявленного в Германии на весну 2019 года. Когда же СМИ один за другим стали распространять эту новость, имя группы исчезло из списков артистов, а музыканты призвали слушателей верить только официальной информации на сайте коллектива.