"Русские скрепы": мэру Ивано-Франковска ответили на освящение голого выступления украинской группы

Желание мэра Ивано-Франковска Руслана Марцинкива освятить место проведения художественного фестиваля Porto Franko из-за выступления фрик-группы "Хамерман Знищує Віруси" похожа на "русские скрепы".

Об этом заявил один из организаторов музыкального фестиваля Porto Franko Илья Разумейко, передает "Левый берег".

"В программе фестиваля – большой спектр событий: от высокодуховного спектакля Някрошюса "Книга Иова" до трэша и эпатажа ХЗВ. Это все – части актуального искусства. Мы за это несем ответственность. И никто – ни наши спонсоры, ни меценаты, ни представители городских властей, не могут влиять на фестиваль современного искусства", - заявил он.

Хамерман Знищує Віруси galka.if.ua

По его словам, поручение градоначальника освятить место выступления "ХЗВ" - это "русский мир и русские скрепы, которые проявляются в форме украинского национализма партии "Свобода", членом которой является Марцинкив.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 15 июня в Ивано-Франковск в рамках фестиваля Porto Franko, который проходил во Дворце Потоцких участники фрик-группы "Хамерман Знищує Віруси" выступили практически обнаженными.

После выступления Марцинкив выразил свое возмущение в соцсети и поручил освятить место выступления группы.