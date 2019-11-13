"Руки-базуки" лишился своей гордости: видео из больницы

Скандальный российский бодибилдер Кирилл Терешин, получивший прозвище "Руки-базуки" из-за злоупотребления инъекциями синтола в бицепсы, избавился от своих "банок" в Москве.

По данным Telegram-канал Mash, парню откачали его "главное достижение жизни", благодаря которому он пытался выделиться из толпы (чтобы посмотреть видео из палаты, проскролльте до конца страницы).

"Руки-базуки" instagram/ruki_bazuki_official

"Рукам-Базукам удалили его главное достижение в жизни. Теперь он парень с самыми обычными конечностями. Важную операцию провели в московской клинике – синтол и другие странные вещества смогли вывести. Теперь Кирилл Терешин отправился на реабилитацию, впереди – долгое восстановление", – сказано в сообщении.

Кирил Терешин - "Руки-базуки" instagram/ruki_bazuki_official

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По словам врачей, Терешину повезло, так как он чуть не довел себя до того состояния, когда необходима ампутация. Уточняется, что парень пока не может двигать руками самостоятельно, потому мама кормит его с ложки в больничной палате.

Терешин - "Руки-базуки" instagram/ruki_bazuki_official

Внимание: в видео присутствует нецензурная лексика!

Напомним, что Терешин увлекся спортом в подростковом возрасте, а главной его целью стала атлетическая фигура — накачанные руки, грудь и спина. Но от тренировок результатов не было, потому Кирилл стал пить стероиды. Позже он начал искать более надежный и безопасный способ добиться идеальной фигуры, пока не попробовал метод "Памн-н-поуз", который заключается во введении в мышцы синтола.

Кирилл начал вводить инъекции и обрел скандальную известность в интернете, получив прозвище "Руки-базуки".

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2018 году "Руки-базуки" заявил о желании увеличить конечности на 10 сантиметров за пару недель.

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