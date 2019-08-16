"Руками не трогать": юная дочь российской певицы сверкнула грудью на фото

Старшая дочь российской певицы Слава Александра Морозова снялась в новой откровенной фотосессии.

На своей странице в Instagram 20-летняя девушка поделилась снимками, на которых запечатлена в одних брюках и без бюстгалтера в свете неоновых ламп.

"Ведь если я гореть не буду, если ты гореть не будешь, если мы гореть не будем, так кто же здесь рассеет тьму", – процитировала Александра четверостишие из стихотворения Назыма Хикмета "Если я гореть не буду".

Саша Морозова instagram /alexandrawinter

На фото юная дочь Славы чувственно прикрывает грудь одной рукой, стоя в пол-оборота к камере. При этом можно в деталях рассмотреть стройную фигуру девушки.

Морозова в страстной позе instagram /alexandrawinter

Поклонники юной Александры были в восторге от откровенных фото, которыми она в последнее время часто балует публику. Что примечательно, звездная мама поощряет подобные съемки и гордится красотой своей дочери.

"Красотка", "Фото класс", "Мамина копия", "Смотри, но не трогай руками!", "Это печально", "Класс", "Красотка", – отреагировали пользователи в комментариях.

Морозова в белье instagram /alexandrawinter

Морозова в купальнике instagram /alexandrawinter

Дочь певицы Славы instagram /alexandrawinter

Морозова instagram /alexandrawinter

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале 2019 года Александра Морозова снялась абсолютно голой, отметив таким образом свое 20-летие.

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