"Рука повисла, как плеть": подробности госпитализации звезды "Сватов"

Российский актер, звезда запрещенного в Украине сериала "Сваты" Федор Добронравов, которого госпитализировали 18 марта, вышел на сцену уже с симптомами инсульта.

Первой заподозрила неладное коллега Добронравова Татьяна Васильева. Об этом сообщает EG.ru.

Женщина заметила, что одна рука артиста повисла, как плеть и не шевелится. "Танюша, я не знаю, но обязательно доиграю спектакль! Чего бы мне этого ни стоило!" – заявил он в перерыве.

После спектакля в гримерке к Добронравову обратился сын Васильевой, который попросил актера улыбнуться и у того буквально перекосило лицо: половина рта осталась неподвижна. Актеры распознали инсульт и вызвали скорую помощь.

Как сообщал "Обозреватель", ранее звезда скандального сериала "Сваты" Федор Добронравов заявил, что публично поддерживаетоккупацию Крыма, в связи с чем на него ополчились многие украинцы.