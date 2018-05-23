Рождена принцессой: какой была Меган Маркл в 12 лет. Архивное видео

После того, как принц Гарри жениля на голливудской актрисе Меган Маркл, папарацци не упускают возможности разузнать о ней все новые детали. В этот раз они вспомнили весьма показательный эпизод из ее жизни.

Так, в Facebook опять набирает популярности видео, в котором Маркл предстала главной героиней. И было ей тогда всего 12 лет.

Однажды она увидела рекламный ролик, в котором говорилось, что "все женщины Америки борются с жиром на кастрюлях и сковородках". Такая формулировка вопроса разозлила Меган, и она посчитала ее сексисткой. В итоге она написала письмо Хиллари Клинтон и телеведущей канала Nickelodeon.

Канал выпустил сюжет, посвященный Меган. После этого случая компания Proctor&Gamble, рекламный ролик которой не понравился девочке, изменила текст: вместо "женщин" в рекламе стали говорить о "людях".

У пользователей этот видеоролик вызвал настоящий восторг.

"Рождена, чтобы побеждать!", "Вот почему она там, где она сейчас!", "Рождена, чтобы стать принцессой!" - пишут они в комментариях.

Как сообщал OBOZREVATEL, выяснилось, что несмотря на то, что Меган Маркл после свадьбы получила титул герцогини Сассекской и является полноправным членом семьи Виндзоров, она должна делать реверанс перед Кейт Миддлтон.