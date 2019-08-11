Главная Новости
Мова Язык
Спорт Lady

/ Новости шоу-бизнеса

"Россия для грустных": известный рокер публично потроллил силовиков Путина

2.3т Читать материал на украинском

Лидер группы "Порнофильмы" Володя Котляров устроил провокационное выступление на фестивале "Панки в городе", где потроллил силовиков президента РФ Владимира Путина. Это произошло в день массовой акции протеста в Москве.

Известный рокер вышел на сцену в форме омоновца с мегафоном и прервал Юрия Дудя, который объявлял музыкантов.

"Ваши действия незаконны. Расходимся, иначе мы будем вынуждены применить физическую силу", — заявил Котляров со сцены.

Он несколько раз повторил это объявление — так же, как это делают настоящие сотрудники правоохранительных органов на митингах. А потом сказал: "Ваши требования не соответствуют интересам государства".

Новости
Пошел против Путина? Известного рэпера в России затравили из-за митинга в Москве

"Ты че улыбаешься, — обратился Котляров-омоновец к одному из зрителей. — С такими улыбками в России не место. Россия для грустных! Повторяю, Россия для грустных!".

#порнофильмы

Допис, поширений Наталья Матвеева (@nataliamatveeva1110)

После этого лозунга группа исполнила песню "Россия для грустных", а затем песню "Система".

Также "Порнофильмы" спели новую песню "Это пройдет", которую Володя Котляров написал на фоне протестов в Москве.

По какой-то причине организаторы фестиваля "Панки в городе" не дали "Порнофильмам" доиграть свой сет до конца.

На Instagram-странице группы говорится, что они ждут объяснений от организаторов. Фотограф Евгений Фельдман, который был на концерте, предполагает, что выступление остановили в 23:00 из-за закона, запрещающего шуметь после.

Всем привет! Ещё раз прошу прощения за такое короткое выступление на фестивале ПАНКИ В ГОРОДЕ. Мы подготовили полноценную программу, но нам попросту не дали ее сыграть. Что послужило тому виной? Технические ошибки, накладки в расписании? Ждём официального комментария от организаторов. Мы с ребятами пиздец как расстроились, потому что знаем, что вы ждали нас весь день, знаем, что многие ехали только ради нас, ведь это единственное наше выступление в Москве в этом году. Мы, кажется, впервые не сыграли песню Молодость! Хоть в этом и нет нашей вины, я все равно ее чувствую и поэтому ещё раз извиняюсь! Ваши приём и поддержка были огненными, и от этого нам обиднее вдвойне. Ещё раз простите, что так вышло!(((( #порнофильмы

Допис, поширений Володя Котляров (@pfvolodya)

В свою очередь журналист Юрий Дудь написал в Instagram, что выступление на фестивале было очень актуальным во время митингов в Москве:

"Пособие по тому, как актуально начать свой сет на панк-фестивале, когда ты хедлайнер. По моим ощущениям, очень многие в зале далеко не сразу врубились, что происходит".

Интересно, что Володя Котляров поддерживает требования протестующих в Москве.

"Дело уже не в Мосизбиркоме и недопущенных кандидатах. Творится полицейский беспредел. Избиваются и арестовываются мирные горожане. Случайные. Кому-то из них нарисуют штраф, кому-то показательно влепят уголовку для устрашения остальных. Именно устрашение — все, что у них осталось, чтобы мы перестали выходить и требовать назад свои права. Именно поэтому я не могу не пойти, иначе завтра мы проснемся в полицейском государстве, таком же как Северная Корея", — писал он перед митингом 10 августа.

Дело уже не в мосизбиркоме и недопущенных кандидатах. Творится полицейский беспредел. Избиваются и арестовываются мирные горожане. Случайные. Кому-то из них нарисуют штраф, кому-то показательно влепят уголовку для устрашения остальных. Именно устрашение – всё что у них осталось, чтобы мы перестали выходить и требовать назад свои права. Именно поэтому я не могу не пойти, иначе завтра мы проснемся в полицейском государстве, таком же как Северная Корея. И это не преувеличение. Случится так или нет – зависит теперь от каждого из нас. Они будут запугивать, они будут заманивать нас на бесплатные фестивали, затыкать рот казённым шашлыком... Всё что угодно! Вы не поверите, но они в такой агонии, что приглашали группу Порнофильмы на такой же "гастрономический фестиваль в парке Горького" завтра 10 августа! Не ведитесь на эту хуйню! Если проявить равнодушие сегодня, завтра во время прогулки по центру города арестуют любого из нас. А дальше - как повезёт. Я присоединяюсь к москвичам и требую, чтобы отпустили всех задержанных на недавних митингах. #этопройдет #этоточнопройдет #порнофильмы #володякотляров

Допис, поширений Володя Котляров (@pfvolodya)

Как сообщал OBOZREVATEL:

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Персона
Владимир Путин
Место
Россия Москва
Теги
митинг Фестиваль
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
3
7
Смешно
3
Интересно
2
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Горелов Сергей
Горелов Сергей
Потом ещё жопу украинским флагом вытер. Настоящий панк.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Андрияшин Виктор
Андрияшин Виктор
Юморист,удар по почкам ему гарантирован.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel
Загрузка...