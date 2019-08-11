"Россия для грустных": известный рокер публично потроллил силовиков Путина

Лидер группы "Порнофильмы" Володя Котляров устроил провокационное выступление на фестивале "Панки в городе", где потроллил силовиков президента РФ Владимира Путина. Это произошло в день массовой акции протеста в Москве.

Известный рокер вышел на сцену в форме омоновца с мегафоном и прервал Юрия Дудя, который объявлял музыкантов.

"Ваши действия незаконны. Расходимся, иначе мы будем вынуждены применить физическую силу", — заявил Котляров со сцены.

Он несколько раз повторил это объявление — так же, как это делают настоящие сотрудники правоохранительных органов на митингах. А потом сказал: "Ваши требования не соответствуют интересам государства".

"Ты че улыбаешься, — обратился Котляров-омоновец к одному из зрителей. — С такими улыбками в России не место. Россия для грустных! Повторяю, Россия для грустных!".

После этого лозунга группа исполнила песню "Россия для грустных", а затем песню "Система".

Также "Порнофильмы" спели новую песню "Это пройдет", которую Володя Котляров написал на фоне протестов в Москве.

По какой-то причине организаторы фестиваля "Панки в городе" не дали "Порнофильмам" доиграть свой сет до конца.

На Instagram-странице группы говорится, что они ждут объяснений от организаторов. Фотограф Евгений Фельдман, который был на концерте, предполагает, что выступление остановили в 23:00 из-за закона, запрещающего шуметь после.

В свою очередь журналист Юрий Дудь написал в Instagram, что выступление на фестивале было очень актуальным во время митингов в Москве:

"Пособие по тому, как актуально начать свой сет на панк-фестивале, когда ты хедлайнер. По моим ощущениям, очень многие в зале далеко не сразу врубились, что происходит".

Интересно, что Володя Котляров поддерживает требования протестующих в Москве.

"Дело уже не в Мосизбиркоме и недопущенных кандидатах. Творится полицейский беспредел. Избиваются и арестовываются мирные горожане. Случайные. Кому-то из них нарисуют штраф, кому-то показательно влепят уголовку для устрашения остальных. Именно устрашение — все, что у них осталось, чтобы мы перестали выходить и требовать назад свои права. Именно поэтому я не могу не пойти, иначе завтра мы проснемся в полицейском государстве, таком же как Северная Корея", — писал он перед митингом 10 августа.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Акции протеста в Москве начались после того, как городская избирательная комиссия отказалась регистрировать кандидатами на выборы в Мосгордуму 18 независимых кандидатов, в том числе, соратников оппозиционера Алексея Навального.

В субботу, 27 июля, в Москве собрался мирный митинг. Силовики жестко разогнали участников акции: людей толкали и били дубинками, заламывали руки, тянули по асфальту.

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