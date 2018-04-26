Родственники Avicii раскрыли страшную причину смерти диджея

Шведский диджей Avicii (Тим Берглинг), которого нашли мертвым 20 апреля в Омане, мог покончить с собой.

Как передает Variety, семья умершего в возрасте 28 лет диджея опубликовала заявление, в котором намекнула, что он мог совершить самоубийство.

"Он боролся со своими мыслями о предназначении, жизни и счастье. И не мог больше с этим справляться", - сообщили близкие Avicii.

Они рассказали, что Тим после того, как перестал гастролировать, хотел обрести душевное равновесие, чтобы быть счастливым и заниматься музыкой - тем, что он любил больше всего в жизни.

Avicii

Как писал "Обозреватель", ранее появилось последнее фото диджея Avicii.