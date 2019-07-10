Решение Украины по детскому Евровидению: в России озвучили коварный план

В России предложили "дать шанс" выступить на детском Евровидении тем юным вокалистам, которым не смогут выступить от Украины из-за гастролей в России.

Об этом заявил продюсер Иосиф Пригожин в интервью "Говорит Москва".

"Если люди хотят ехать от России – добро пожаловать. Если у нас есть такая возможность их принять, то надо принять. Если у них нет возможности выступить в своей стране, какие есть варианты? Россия готова приютить всех. Только Россию не готовы все приютить", — заявил Пригожин.

Иосиф Пригожин Эхо Москвы

Также продюсер вспомнил об украинской певице Анастасии Приходько, которая выступала в 2009 году на Евровидении от России.

Отметим, что прием заявок на участие в детском Евровидение в Украине стартовал 8 июля (продлиться до 8 августа). В Нацотборе могут принимать участие сольные исполнители и группы, которые являются гражданами Украины или постоянно проживают в Украине. Им на день проведения финала конкурса (24 ноября 2019) должно быть не менее 9 и не более 14 лет.

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