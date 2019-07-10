Решение Украины по детскому Евровидению: в России озвучили коварный план

В России предложили "дать шанс" выступить на детском Евровидении тем юным вокалистам, которым не смогут выступить от Украины из-за гастролей в России.
Об этом заявил продюсер Иосиф Пригожин в интервью "Говорит Москва".
"Если люди хотят ехать от России – добро пожаловать. Если у нас есть такая возможность их принять, то надо принять. Если у них нет возможности выступить в своей стране, какие есть варианты? Россия готова приютить всех. Только Россию не готовы все приютить", — заявил Пригожин.
Иосиф Пригожин
Эхо Москвы
Также продюсер вспомнил об украинской певице Анастасии Приходько, которая выступала в 2009 году на Евровидении от России.
Отметим, что прием заявок на участие в детском Евровидение в Украине стартовал 8 июля (продлиться до 8 августа). В Нацотборе могут принимать участие сольные исполнители и группы, которые являются гражданами Украины или постоянно проживают в Украине. Им на день проведения финала конкурса (24 ноября 2019) должно быть не менее 9 и не более 14 лет.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Украина отказалась участвовать в престижном конкурсе Евровидение-2019 из-за конфликта с MARUV.
Артистка не подписала договор с НОТУ из-за гастролей в России, что обозначало ее отказ от участия.
Все последующие участники Национального отбора также официально отказались от поездки.
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