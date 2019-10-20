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20 октября • обновлено в 20:32
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"Реклама эскорта": украинская дизайнер опозорилась коллекцией одежды. Фото

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Новая коллекция вечерних платьев от украинского дизайнера Ирины Марчук вызвала шквал критики в сети.

На странице в Instagram популярного блога "Рагу.лі" опубликовали видеоподборку платьев модного дома Ирины Марчук, сравнив его с рекламой девушек из эскорт услуг.

А комментариях пользователи тоже не оценили уж слишком откровенного вида девушек в платьях от Марчук: "Какая л*рва наделанная. И оно думает, что это красота", "Грудь идет в комплекте с одеждой", "Обнять и плакать", "Фу, это жесть", "Реклама эскорта", – пишут они.

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"Реклама эскорта": украинская дизайнер опозорилась коллекцией одежды. Фото

Скрин

"Реклама эскорта": украинская дизайнер опозорилась коллекцией одежды. Фото

Скрин

На Instagram-странице самого дома моды тоже можно найти много довольно нескромных фото.

Платья от Ирины Марчук

Платья от Ирины Марчук

instagram.com/marchuk_irina

"Реклама эскорта": украинская дизайнер опозорилась коллекцией одежды. Фото
"Реклама эскорта": украинская дизайнер опозорилась коллекцией одежды. Фото
"Реклама эскорта": украинская дизайнер опозорилась коллекцией одежды. Фото
"Реклама эскорта": украинская дизайнер опозорилась коллекцией одежды. Фото
"Реклама эскорта": украинская дизайнер опозорилась коллекцией одежды. Фото
"Реклама эскорта": украинская дизайнер опозорилась коллекцией одежды. Фото
"Реклама эскорта": украинская дизайнер опозорилась коллекцией одежды. Фото

Как пишут на сайте модного дома, сам бренд создан в 2014 году с целью создания красивых женственных эксклюзивных нарядов, которые подчеркивали индивидуальность клиента.

Марчук сама придумывает модели, а также самостоятельно контролирует все этапы создания платья, выбирает ткань. Каждое платье шьется в единственном экземпляре.

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Отмечается, что дизайнер часто разрабатывает необычные сценические костюмы для концертным шоу топовым артистам: Даше Астафьевой, Камалии Захур, Николаю Баскову, Ирине Федышин, группе "Армия" и многим другим.

Ирина Марчук

Ирина Марчук

"Реклама эскорта": украинская дизайнер опозорилась коллекцией одежды. Фото

facebook.com/irina.klubnichkina

"Реклама эскорта": украинская дизайнер опозорилась коллекцией одежды. Фото

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, 18-летняя веб-модель Мария из Запорожья (Украина) рассказала о странных пристрастиях клиентов.

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Место
Украина
Теги
Мода шоу платье модель
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Комментарии на сайте не модерированы
Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Ну какие современные женщины такая и одежда)))))
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