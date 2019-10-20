"Реклама эскорта": украинская дизайнер опозорилась коллекцией одежды. Фото

Новая коллекция вечерних платьев от украинского дизайнера Ирины Марчук вызвала шквал критики в сети.
На странице в Instagram популярного блога "Рагу.лі" опубликовали видеоподборку платьев модного дома Ирины Марчук, сравнив его с рекламой девушек из эскорт услуг.
А комментариях пользователи тоже не оценили уж слишком откровенного вида девушек в платьях от Марчук: "Какая л*рва наделанная. И оно думает, что это красота", "Грудь идет в комплекте с одеждой", "Обнять и плакать", "Фу, это жесть", "Реклама эскорта", – пишут они.
Скрин
Скрин
На Instagram-странице самого дома моды тоже можно найти много довольно нескромных фото.
Платья от Ирины Марчук
instagram.com/marchuk_irina
Как пишут на сайте модного дома, сам бренд создан в 2014 году с целью создания красивых женственных эксклюзивных нарядов, которые подчеркивали индивидуальность клиента.
Марчук сама придумывает модели, а также самостоятельно контролирует все этапы создания платья, выбирает ткань. Каждое платье шьется в единственном экземпляре.
Отмечается, что дизайнер часто разрабатывает необычные сценические костюмы для концертным шоу топовым артистам: Даше Астафьевой, Камалии Захур, Николаю Баскову, Ирине Федышин, группе "Армия" и многим другим.
Ирина Марчук
facebook.com/irina.klubnichkina
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