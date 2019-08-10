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"Развод сильно испортил": Лорак разнесли за "пафосное" фото в халате

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Украинская певица Ани Лорак, которая живет и выступает в России, нарвалась на гнев пользователей сети.

В Instagram артистка опубликовала снимки, сделанные после мейкапа, на которых она позирует в черном легком халате, слегка обнажив ногу.

Пользователи сети активно принялись комментировать снимки звезды, засыпав ее критикой относительно внешнего вида. Многие считают, что Лорак слишком увлеклась при уходе за собой, а некоторые попытались уколоть певицу по поводу развода с мужем.

Новости
"Как зомби": Лорак напугала поклонников внешним видом
Ани Лорак

Ани Лорак

instagram

"Перекачали. Такая куколка была, а теперь..." "Косметики многовато", "Была красотка от природы, скоро не узнать, стала как все. Где индивидуальность", "Развод сильно испортил", "Лорак уже не та, пафосная кукла, очень жаль", "Зачем вы так вывернули губу этими инъекциями", "На себя не похожа", - пишут в сети.

Ани Лорак

Ани Лорак

instagram

"Развод сильно испортил": Лорак разнесли за "пафосное" фото в халате
"Развод сильно испортил": Лорак разнесли за "пафосное" фото в халате
"Развод сильно испортил": Лорак разнесли за "пафосное" фото в халате
"Развод сильно испортил": Лорак разнесли за "пафосное" фото в халате
"Развод сильно испортил": Лорак разнесли за "пафосное" фото в халате
"Развод сильно испортил": Лорак разнесли за "пафосное" фото в халате
"Развод сильно испортил": Лорак разнесли за "пафосное" фото в халате

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, как на самом деле выглядит настоящая любовница экс-мужа Лорак. Выяснилось, что мужчина уже давно находится в отношениях с девушкой, о которой ранее не было упоминаний в СМИ.

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Персона
Ани Лорак
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