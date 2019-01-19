МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
планшета на Android Участвовать
Приз
Регистрация
СпортLady

/Новости шоу-бизнеса

Развод Лорак подтвердился: названа дата

6.4тЧитать материал на украинском

Слушание по делу о разводе украинской певицы Ани Лорак с мужем Муратом Налчаджиоглу назначено на 31 января.

Соответствующие данные обнародованы в реестре Шевченковского суда города Киева, где уточняется, что заседание назначено на 11:00.

В деле №761/46326/18 сказано, что иск подала Каролина Куек (настоящее имя Лорак). Дело будет рассматривать судья Пихур Елена. Если стороны не будут против, то их могут развести в этот же день.

Новости
''Що за чупокабра?'' Лорак засвітилася на відпочинку в компанії чоловіків
Развод Лорак подтвердился: названа дата

Напомним, Лорак и Налчаджиоглу прожили вместе 9 лет. О том, с кем останется 7-летняя девочка, неизвестно.

Ани Лорак с Муратом Налчаджиоглу и дочкой

Ани Лорак с Муратом Налчаджиоглу и дочкой

Караван Украина

Впервые информация о том, что певица все же решила развестись с супругом, появилась в октябре 2018 года.

Причиной могла послужить публичная измена Мурата в июле 2018 года, когда его засняли в одном из киевских караоке-клубов в компании темноволосой молодой красавицы Яны Беляевой. Он смело обнимал спутницу и шептал что-то ей на ухо.

Как сообщал OBOZREVATEL, первое слушание было назначено на 24 декабря. Бракоразводный процесс Лорак с Налчаджиоглу может затянуться на несколько лет, так как существует ряд тонкостей из-за разного гражданства супругов. Лорак является гражданкой Украины, Мурат — гражданин Турции.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Персоны
Ани ЛоракМурат Налчаджиоглу
Место
УкраинаКиев
Тег
развод
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
5
4
Смешно
2
Интересно
0
Печально
4
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги