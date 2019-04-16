"Разодрала пальто стерве": Пугачева рассказала о вспышках ярости

Примадонна советской и российской эстрады Алла Пугачева, которой 15 апреля исполнилось 70 лет, рассказала о вспышках ярости.

Это произошло в эфир ток-шоу "Пусть говорят" на российском "Первом канале" (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Артистке припомнили, что она когда-то порвала пальто женщине, а также разбила машину бывшего мужа Александра Стефановича.

"Ну разве так можно это рассказывать. Я не порвала пальто, я разодрала это пальто на кусочки, этой стерве. Я не побила машину. Я ее, блин, раскурочила. Потому что машина была моя. Знаете, что, Александр Борисович, что хочу с ней, то и делаю. Ах, вам не на чем было ездить? Понимаю, когда-нибудь купите сами", – заявила она.

instagram@pugachevaorbakaite

Более того, Пугачева назвала брак с режиссером фиктивным ради московской прописки, которая была ему нужна. А Стефановича призвала прекратить спекулировать ее именем, рассказывая, что сделал из нее звезду.

"Если уж вы придумали такую легенду, что вы – главный человек, который сделал из меня певицу где-то в 77 году, хочу напомнить, что уже в 75-ом я "Арлекино" спела. Если вы вынуждены вот так говорить, и большего заработка, кроме 30-ти сребреников у вас нет, – хочу подсказать: делайте лекции на эту тему – "Как я сделал Пугачеву", – сказала она.

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