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Ратаковски похвасталась шикарной фигурой и глубоким декольте: пикантные фото

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Одна из самых популярных моделей мира американка Эмили Ратаковски пришла на светскую вечеринку в Лас-Вегасе в облегающем платье, которое идеально подчеркивает ее стройную фигуру.

Мероприятие было посвящено открытию Apex Social Club и Camden Coxtail Lounge в казино Palms Casino Resort, пишет The Daily Mail.

The Daily Mail

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Для вечеринки, где присутствовало множество звезд, модель выбрала облегающее бежевое миди-платье и босоножки на каблуках бронзового цвета. Образ она дополнила красным клатчем. Стоит отметить, что наряд полностью опроверг слухи о ее беременности.

The Daily Mail

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На мероприятие Ратаковски приехала без сопровождения супруга актера и продюсера Себастьяна Бир-Маккларда и наслаждалась повышенным вниманием коллег и журналистов.

The Daily Mail

Напомним, ранее в похожем бежевом платье Ратаковски заметили в Нью-Йорке.

Instagram Эмили Ратаковски

Как сообщал OBOZREVATEL, Ратаковски обнародовала эротические фото, показав обнаженную грудь.

Персона
Эмили Ратаковски
Место
США
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