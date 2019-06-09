Ратаковски опять засветила грудь: горячее фото

Известная модель Эмили Ратаковски сверкнула грудью, опубликовав фото в откровенном купальнике.

Снимок девушка выложила в своем аккаунте в Instagram, чем вызвала огромных ажиотаж в сети. Всего за сутки фото набрало более миллионов лайков.

Отметим, всего на модель подписано более 23 миллионов пользователей Instagram.

Эмили Ратаковски Instagram

В пятницу, 7 июня, Эмили Ратаковски исполнилось 28 лет. По этому поводу OBOZREVATEL собрал самые горячие снимки звезды в сети.

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