"Растет конкурент": у MONATIK'а заметили большой политический потенциал

У певца и автора песен Дмитрия Монатика, выступающего под сценическим псевдонимом MONATIK, очень хорошие шансы продвинуться в украинской политике.

Такое мнение высказал в эфире ObozTV продюсер Денис Путинцев. "Монатик может стать двигательной силой для молодежи Украины. Ему точно будут доверять", – объяснил он.

Он отметил особую энергетику "христианских" речей Монатика. "Мунтян (пастор Владимир Мунтян, основатель секты "Духовный центр "Возрождение". – Ред.) вообще где-то плачет в уголке. Думаю, растет конкурент Мунтяну очень большой", – считает Путинцев.

На концерте MONATIK Facebook.com/MONATIK.Official

Дмитрий Монатик Facebook.com/MONATIK.Official

"Я все ждал, когда Дима Монатик заявит (о своем намерении пойти в политику. – Ред.), – рассказал продюсер. – Но он оказался разумным человеком. А может и слишком молодым, и у него все еще впереди".

По его словам, современная молодежь доверяет Монатику несколько больше, чем лидеру группы "Океан Эльзы" Святославу Вакарчуку, который основал свою партию "Голос" и собирается участвовать в парламентских выборах.

"Очень уважаю Святослава Ивановича Вакарчука как музыканта. Но я до сих пор не могу понять, чего он хочет. Какой-то он "невнятный"… … И энергетики как политика я в нем не вижу. Как музыкант – энергетика crazy (сумасшедшая. – Ред.). На сцене он заводит стадионы, нет вопросов. Как только он подходит к микрофону и начинает что-то говорить о стране – я не могу понять, что он хочет мне сказать", – признался Путинцев.

Святослав Вакарчук Facebook.com/sviatoslav.vakarchuk

Как писал OBOZREVATEL, ошеломляющий результат экс-шоумена Владимира Зеленского на президентских выборах вдохновил многих отечественных звезд шоу-бизнеса попытать успеха на политическом поприще.

Так, после года раздумий в политику пошел лидер "Океана Эльзы", певец Святослав Вакарчук. Через несколько недель после президентских выборов он публично запустил партию "Голос" и объявил об участии в избирательной гонке. По данным последних социологических опросов, проведенных группой "Рейтинг", политсила Вакарчука набирает 5,6% и преодолевает избирательный барьер.

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