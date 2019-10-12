"Це пес десь!" Жюри на "Х-Факторе" не поверили своим ушам

В пятом выпуске 10 сезона шоу "Х-Фактор" на телеканале СТБ члены жюри не поверили собственным ушам, когда группа "Пан Карпо" запела песню "Пес десь" (Пес где-то там).

Многие в зале подумали, что речь идет о нецензурном выражении, но парни позже пояснили, что композиция о собаке (чтобы посмотреть ролик, проскролльте до конца страницы).

За кулисами солист рассказал, что у него когда-то были проблемы с украинским артистом DZIDZIO (Михаил Хома). В частности, он выступал на вечеринках с репертуаром певца и одевался точно также, пародируя знаменитость. Эта ситуация не понравилась концертному директору Михаила. На один из концертов пришел лично Хома.

Солист "Пан Карпо" рассказал про DZIDZIO Кадр из видео

"Вся компания заходит. Поаплодировали мне, сказали, классный парень, но этого делать больше нельзя. Я пообещал, что все. Вернул залогов на год вперед и за месяц придумал идею "Пан Карпо", – признался солист.

Песня "Пес десь" озадачила жюри "Х-Фактор" 10

Когда парни вышли на сцену и озвучили название песни, у членов жюри расширились глаза. "Мне Алексей (Потапенко) обычно такие песни пишет", – посмеялась Настя Каменских. В конце выступления Оля Полякова констатировала: "Это настоящий "пес десь!".

Как сообщал OBOZREVATEL, также в пятом выпуске членов жюри рассмешил боксер, который вышел с авторской песней.

В этом году постоянными судьями оказались Андрей Данилко, Настя Каменских, продюсер Игорь Кондратюк и Оля Полякова.

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