"Страдала от депрессии": в Корее нашли мертвой известную поп-звезду

В Южной Корее нашли мертвой 25-летнюю поп-звезду Чхве Чжин Ри, известную под псевдонимом Солли.

Об этом сообщает издание Variety. Основной причиной смерти звезды называют самоубийство.

Солли instagram певицы

Сообщается, что тело Солли в ее собственном доме обнаружил ее менеджер, который пришел к ней после того, как девушка долго не выходила на связь.

Полиция не нашла на теле погибшей никаких признаков насильственной смерти, однако и никакой предсмертной записки при ней также не было.

Фанаты Солли убеждены, что певицу довели до самоубийства. Звезда якобы неоднократно поддалась травле в соцсетях. В последние несколько лет она получала много негативных комментариев из-за того, что не носит лифчик. В сентябре 2019 года ее грудь случайно обнажилась во время прямого эфира, что привело к новому потоку травли в соцсетях. Солли вот-вот должна была принять участие в записи передачи, посвящённой кибербуллингу.

По сообщениям прессы, артистка уже пыталась покончить с жизнью в 2016-м, а ее менеджер подтвердил, что в последнее время Солли страдала от депрессии.

Как известно, Солли — бывшая участница кей-поп-группы f(x). Она также снималась в фильмах и сериалах, таких как "Для тебя во всем цвету", "Отель "Дель Луна" и "Пираты".

Фанаты по всему миру скорбят за артисткой, публикуют посты с фотографиями и видеоклипами Солли, пишут слова сожаления, а многие просто в шоке от произошедшего.

What happen to #Suَlli really shocked me. I don't know her. But what happen to her really bugs me out.



Свой последний клип корейская поп-звезда выпустила в июне 2019 года.

