"Облизывай!" Тодоренко задрала ногу и засветила белье в эфире

Украинская телеведущая Регина Тодоренко показала трусики в эфире юмористического шоу Comment Out.

Она играла против музыканта Ильи Прусикина, который должен был позвонить Александру Маслякову-младшему и признаться, что ему нравится половой орган, или же написать маме СМС с требованием вернуть деньги (чтобы посмотреть ролик, проскролльте до конца страницы).

"Может, лучше оближешь ноги женщины, сделаешь ей педикюр", – в шутку спросила Регина у Прусикина, на что получила ответ: "Да без проблем".

Тодоренко сверкнула бельем на шоу Comment Out Кадр из видео

В итоге Тодоренко, которая пришла на шоу в голубом платье и сапогах, с хохотом задрала одну ногу прямо на стол, засветив белье.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Тодоренко сразила поклонников откровенным нарядом на церемонии вручения российской премии "ТЭФИ", куда она пришла в черном мини-платье с огромными рукавами и квадратным декольте.

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