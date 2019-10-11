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11 октября • обновлено в 08:45
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"Облизывай!" Тодоренко задрала ногу и засветила белье в эфире

12.3т Читать материал на украинском

Украинская телеведущая Регина Тодоренко показала трусики в эфире юмористического шоу Comment Out.

Она играла против музыканта Ильи Прусикина, который должен был позвонить Александру Маслякову-младшему и признаться, что ему нравится половой орган, или же написать маме СМС с требованием вернуть деньги (чтобы посмотреть ролик, проскролльте до конца страницы).

"Может, лучше оближешь ноги женщины, сделаешь ей педикюр", – в шутку спросила Регина у Прусикина, на что получила ответ: "Да без проблем".

Тодоренко сверкнула бельем на шоу Comment Out

Тодоренко сверкнула бельем на шоу Comment Out

Кадр из видео

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В итоге Тодоренко, которая пришла на шоу в голубом платье и сапогах, с хохотом задрала одну ногу прямо на стол, засветив белье.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Тодоренко сразила поклонников откровенным нарядом на церемонии вручения российской премии "ТЭФИ", куда она пришла в черном мини-платье с огромными рукавами и квадратным декольте.

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Персона
Регина Тодоренко
Место
Россия
Тег
шоу-бизнес
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70rus xxx
70rus xxx
Она забыла,что не на трассе с дальнобоями договаривается.
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0
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Алексеев Гергий
Алексеев Гергий
Как ещё поднять упавший интерес? Задрать и оголить, сверкнуть исподним потным.
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1
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Какой бред...))А не пукнула при этом??обозреватель...ау...Расскажи нам ...
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3
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