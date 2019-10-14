"Надеюсь, произойдет чудо!" Королева внезапно обратилась с просьбой к Зеленскому

Российская певица украинского происхождения Наташа Королева обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой разрешить ей въезд в страну.
В своем Instagram артистка опубликовала видео со своей бабушкой, где та спрашивает, за что ее внучке запретили приезжать на родину.
Наташа Королева
instagram.com/koroleva
"Это видео мой брат снял, когда бабушке все-таки сказали, что мне закрыли въезд на пять лет. Она хотела своей болью от несправедливости достучаться до души тех, кто душу давно променял на медяки. Мы всей семьей еле уговорили ее этого не делать. Через неделю ее не стало", — написала она.
Королева уверенно заявила, что она как никто олицетворяет колорит, темперамент и дух Украины на всем постсоветском пространстве, а обвинение суда из-за "лживой" статьи и давления "семейной парочки кровожадных депутатишек с ядовитым слюновыделением брезжащих "Ганьба запроданке", выглядит абсурдно и нелепо".
Певица отметила, что раз теперь к власти пришли молодые и порядочные люди с трезвым взглядом на жизнь, она решила отправить письмо Зеленскому с просьбой отменить запрет на въезд.
Наташа Королева (в центре), Владимир Путин (справа)
instagram.com/koroleva
"Я верю и надеюсь, что в такой большой праздник Покрова Святой Богородицы произойдет чудо и добро восторжествует, а моя бабушка на небесах дождется справедливого решения и будет покоиться с миром", — написала она.
Это видео мой брат снял когда бабушке все-таки сказали, что мне закрыли въезд на 5 лет!!! Она хотела своей болью от несправедливости достучаться до души тех, кто душу давно променял на медяки !!! Мы всей семьей еле уговорили ее этого не делать! Через неделю ее не стало! Сегодня в день ее Рождения я не могу положить цветы на ее могилу и помянуть в кругу близких! Объвинение, которое вынес мне Суд 3 Года назад , опираясь только на лживую статью в интернете проплаченного трудно, даже его назвать "журналиста", и давление семейной парочки кровожадных депутатишек с ядовитым слюновыделением брыжжащих "Ганьба Запроданке", выглядит абсурдно и нелепо! Я - Наташа Королева на всем постсоветском пространстве олицетворяю как никто из артистической среды колорит, темперамент, дух Украины!!! Всегда подчеркиваю и никогда не чураюсь своего происхождения! Меня обвинили, что я: провожу діяльність що створює передумови до втручання у внутрiшнi справи Украiни та вчининня протиправних проявiн! Наверное, это Песня о Киевском мальчишке или о маленькой стране или Тюльпаны, которые желтого цвета разлуки, так напугали своими призывами к экстремизму?! Три года пролетели... за это время многое изменилось в Украине, и я верю и надеюсь, что в лучшую сторону! К власти пришли молодые и порядочные с трезвым взглядом на жизнь люди! Я направила письмо на имя Президента Украины Владимира Зеленского @zelenskiy_official с просьбой скасувати цю сфабриковану справу і дозволити мені в'їзд на мою історичну батьківщину!!! Только он своей волей может отменить этот позорный приговор, понимая, как с актерами любимого народного сериала "Сваты" всю обсурдность ситуации и безумие предыдущей власти!!! Я верю и надеюсь, что в такой большой праздник Покрова Святой Богородицы произойдёт чудо и добро восторжествует, а моя бабушка на небесах дождётся справедливого решения и будет покоиться с Миром!!!Люблю тебя бабулечка, дякую тобI за любов, за твої колискові за щедрість і віру в хороших і добрих людей! З днем народження бабуся!!!!! #наташакоролева #бабушка #деньрождения #символюности #украина
Как ранее сообщал OBOZREVATEL, Наташа Королева разозлилась из-за информации СМИ, будто она в скором времени станет бабушкой.
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