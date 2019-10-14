"Надеюсь, произойдет чудо!" Королева внезапно обратилась с просьбой к Зеленскому

Российская певица украинского происхождения Наташа Королева обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой разрешить ей въезд в страну.

В своем Instagram артистка опубликовала видео со своей бабушкой, где та спрашивает, за что ее внучке запретили приезжать на родину.

Наташа Королева instagram.com/koroleva

"Это видео мой брат снял, когда бабушке все-таки сказали, что мне закрыли въезд на пять лет. Она хотела своей болью от несправедливости достучаться до души тех, кто душу давно променял на медяки. Мы всей семьей еле уговорили ее этого не делать. Через неделю ее не стало", — написала она.

Королева уверенно заявила, что она как никто олицетворяет колорит, темперамент и дух Украины на всем постсоветском пространстве, а обвинение суда из-за "лживой" статьи и давления "семейной парочки кровожадных депутатишек с ядовитым слюновыделением брезжащих "Ганьба запроданке", выглядит абсурдно и нелепо".

Певица отметила, что раз теперь к власти пришли молодые и порядочные люди с трезвым взглядом на жизнь, она решила отправить письмо Зеленскому с просьбой отменить запрет на въезд.

Наташа Королева (в центре), Владимир Путин (справа) instagram.com/koroleva

"Я верю и надеюсь, что в такой большой праздник Покрова Святой Богородицы произойдет чудо и добро восторжествует, а моя бабушка на небесах дождется справедливого решения и будет покоиться с миром", — написала она.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, Наташа Королева разозлилась из-за информации СМИ, будто она в скором времени станет бабушкой.

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