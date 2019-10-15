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15 октября • обновлено в 04:46
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"Копия" Ким Кардашьян сверкнула огромной грудью: жаркое фото

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Британская супермодель Деми Роуз, которую таблоиды прозвали молодой копией Ким Кардашьян, сверкнула пышной грудью.

В Instagram красотка опубликовала пикантное фото, на котором она позировала в розовом купальнике.

За сутки поклонники засыпали 24-летнюю девушку комплиментами, снимок набрал порядка 400 тысяч лайков.

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Отметим, на девушку, которой прозвали "копией" Ким Кардашьян, подписаны более 10 миллионов пользователей социальной сети.

Деми Роуз

Деми Роуз

instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее модель Деми Роуз озадачила фанатов пикантным видеороликом. На видео девушка соблазнительно пила из бутылки, что вызвало у многих пользователей весьма неоднозначные ассоциации с эротическим подтекстом.

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Персона
Деми Роуз
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