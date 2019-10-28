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28 октября • обновлено в 09:32
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Пятый номер журнала OBOZREVATEL: Дарья Билодид, Генри Кавилл и путешествия будущего

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OBOZREVATEL выпустил пятый номер своего проекта — журнала для тех, кто ищет качественную и интересную информацию в печатных СМИ.

Начиная с этого номера в нашем журнале 120 страниц вместо 104. А еще мы увеличили тираж - с 10 000 до 18 000.

Обложку украсила украинская дзюдоистка, чемпионка Европы и мира Дарья Билодид.

Пятый номер журнала OBOZREVATEL: Дарья Билодид, Генри Кавилл и путешествия будущего

В номере за ноябрь-декабрь вы можете прочитать о:

  • Рекордах Дарьи Билодид

Пятый номер журнала OBOZREVATEL: Дарья Билодид, Генри Кавилл и путешествия будущего

  • По случаю выхода самого ожидаемого сериала "Ведьмак" от Netflix мы рассказываем об исполнителе главной роли, красавчике Генри Кавилле

Пятый номер журнала OBOZREVATEL: Дарья Билодид, Генри Кавилл и путешествия будущего

  • Топ-5 новых звездах Instagram

Пятый номер журнала OBOZREVATEL: Дарья Билодид, Генри Кавилл и путешествия будущего

  • Скандалах с первыми леди: как супруги ставили в неудобное положение своих мужей – лидеров стран

Пятый номер журнала OBOZREVATEL: Дарья Билодид, Генри Кавилл и путешествия будущего

  • Страстном сексе. Мы расскажем об основных причинах, почему пропадает страсть и как ее вернуть в свои отношения

Пятый номер журнала OBOZREVATEL: Дарья Билодид, Генри Кавилл и путешествия будущего

  • Устрицах: все, что вы не знаете об этом деликатесе

Пятый номер журнала OBOZREVATEL: Дарья Билодид, Генри Кавилл и путешествия будущего

В этом номере мы добавили еще больше интерактивности на страницы нашего издания.

Вы можете принять участие в голосовании и выбрать самую красивую спортсменку Украины. Для этого нужно перейти по QR-коду на соответствующую страницу сайта OBOZREVATEL.

Пятый номер журнала OBOZREVATEL: Дарья Билодид, Генри Кавилл и путешествия будущего
Пятый номер журнала OBOZREVATEL: Дарья Билодид, Генри Кавилл и путешествия будущего

Или проголосовать за актера, которому, по вашему мнению, больше идет борода, на странице сайта.

Пятый номер журнала OBOZREVATEL: Дарья Билодид, Генри Кавилл и путешествия будущего

Редакция подготовила много актуального эксклюзивного контента.

Издание отличает принципиально новый формат подачи информации. Визуальная концепция позволяет понятно и интересно рассказать о самых важных темах. Общий тон номера подчеркивает слоган OBOZREVATEL "Каждый найдет свое".

Кроме того, читатели смогут найти на сайте понравившиеся темы, используя QR-код, размещенный в каждом материале журнала.

Ищите свежий номер!

Города: Киев, Харьков, Днепр, Кривой Рог, Запорожье, Житомир, Одесса, Львов, Черновцы.

Аэропорты: Борисполь, Жуляны, Львов

  • OBOZREVATEL — интернет-СМИ №1 в Украине, которое завоевало высокую оценку.

  • OBOZREVATEL посещает 2-3 млн читателей ежедневно, 27 млн читателей в сентябре 2019 года

  • OBOZREVATEL — единственный украинский сайт, который составил конкуренцию прокремлевским ресурсам и входит в ТОП-15 рейтинга LiveInternet по выборке "Все страны".

  • Также мы — важный источник объективной информации для выходцев из постсоветских стран по всему миру. Среди наших читателей есть жители США, Израиля, Германии, Казахстана, Беларуси и других стран.

Самые красивые фотографии звезд, моделей и актрис - в нашем Instagram.

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