Пятый номер журнала OBOZREVATEL: Дарья Билодид, Генри Кавилл и путешествия будущего

OBOZREVATEL выпустил пятый номер своего проекта — журнала для тех, кто ищет качественную и интересную информацию в печатных СМИ.

Начиная с этого номера в нашем журнале 120 страниц вместо 104. А еще мы увеличили тираж - с 10 000 до 18 000.

Обложку украсила украинская дзюдоистка, чемпионка Европы и мира Дарья Билодид.

В номере за ноябрь-декабрь вы можете прочитать о:

Рекордах Дарьи Билодид

По случаю выхода самого ожидаемого сериала "Ведьмак" от Netflix мы рассказываем об исполнителе главной роли, красавчике Генри Кавилле

Топ-5 новых звездах Instagram

Скандалах с первыми леди: как супруги ставили в неудобное положение своих мужей – лидеров стран

Страстном сексе. Мы расскажем об основных причинах, почему пропадает страсть и как ее вернуть в свои отношения

Устрицах: все, что вы не знаете об этом деликатесе

В этом номере мы добавили еще больше интерактивности на страницы нашего издания.

Вы можете принять участие в голосовании и выбрать самую красивую спортсменку Украины. Для этого нужно перейти по QR-коду на соответствующую страницу сайта OBOZREVATEL.

Или проголосовать за актера, которому, по вашему мнению, больше идет борода, на странице сайта.

Редакция подготовила много актуального эксклюзивного контента.

Издание отличает принципиально новый формат подачи информации. Визуальная концепция позволяет понятно и интересно рассказать о самых важных темах. Общий тон номера подчеркивает слоган OBOZREVATEL "Каждый найдет свое".

Кроме того, читатели смогут найти на сайте понравившиеся темы, используя QR-код, размещенный в каждом материале журнала.

Ищите свежий номер!

Города: Киев, Харьков, Днепр, Кривой Рог, Запорожье, Житомир, Одесса, Львов, Черновцы.

Аэропорты: Борисполь, Жуляны, Львов

OBOZREVATEL — интернет-СМИ №1 в Украине, которое завоевало высокую оценку.

OBOZREVATEL посещает 2-3 млн читателей ежедневно, 27 млн читателей в сентябре 2019 года

OBOZREVATEL — единственный украинский сайт, который составил конкуренцию прокремлевским ресурсам и входит в ТОП-15 рейтинга LiveInternet по выборке "Все страны".

Также мы — важный источник объективной информации для выходцев из постсоветских стран по всему миру. Среди наших читателей есть жители США, Израиля, Германии, Казахстана, Беларуси и других стран.

Самые красивые фотографии звезд, моделей и актрис - в нашем Instagram.