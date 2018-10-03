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СпортLady

"Путин разрешил в Америку поехать?" Киркорова раскритиковали за "измену" родине

6.7тЧитать материал на украинском

Российский "поп-король" Филипп Киркоров показал фото из США, которые возмутили поклонников.

Звезда в стильном образе - белой рубашке и интересным принтом и красных шортах прогулялась по Лос-Анджелесу, а именно центру скопления звезд – Голливуду, заехала в Беверли-Хилз, чтобы побывать на знаменитой улице Родео-драйв. Путешествие он совершил вместе со знойной блондинкой, ведущей и диджем Екатериной Гусевой. Фото появились в Instagram-аккаунте певца.

"Путин разрешил в Америку поехать?" Киркорова раскритиковали за "измену" родине
"Путин разрешил в Америку поехать?" Киркорова раскритиковали за "измену" родине
"Путин разрешил в Америку поехать?" Киркорова раскритиковали за "измену" родине
"Путин разрешил в Америку поехать?" Киркорова раскритиковали за "измену" родине
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Пользователи в сети не упустили шанс в иронической манере отметили, что президент России Владимир Путин "разрешил" Киркорову поехать в Америку, а другие, что его туда пустили, несмотря на ситуацию в отношения между странами.

"Путин разрешил в Америку поехать?" Киркорова раскритиковали за "измену" родине
"Путин разрешил в Америку поехать?" Киркорова раскритиковали за "измену" родине
"Путин разрешил в Америку поехать?" Киркорова раскритиковали за "измену" родине
"Путин разрешил в Америку поехать?" Киркорова раскритиковали за "измену" родине

Также фолловеры заволновались касательно спутницы артиста, и в комментариях попытались выяснить какие же у них отношения.

"Путин разрешил в Америку поехать?" Киркорова раскритиковали за "измену" родине
"Путин разрешил в Америку поехать?" Киркорова раскритиковали за "измену" родине
"Путин разрешил в Америку поехать?" Киркорова раскритиковали за "измену" родине

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Киркоров и Шнур выпустили новый сумасшедший клип.

Персона
Филипп Киркоров
Место
СШАЛос-Анджелес
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