"Пустой зал": подруга Путина просчиталась с выступлением в Киеве

Звезда картины "Укрощение строптивого", итальянская актриса Орнелла Мути, которая выразила желание стать гражданкой Российской Федерации, приехала в Украину со спектаклем "Суд над ведьмой".

Посмотреть на выступление итальянской легенды кино 1 октября на сцене Международного центра культуры и искусств Федерации профсоюзов не собралось даже половина зала. Кроме того, спектакль начался с опозданием в час, пишет Комсомольская правда.

Отсутствие аншлага не помешало Мути передать зрителю всю гамму эмоций, которую испытывала ее героиня в далеком в 1428 году. Тогда итальянку по имени Франческа обвинили в колдовстве и сожгли на костре. Она была первой женщиной, которую приговорили к казни как ведьму. А спектакль как раз воспроизводит сцену суда. Посмотреть на то, как Мути сжигают на костре (по сюжету пьесы), пришли актрисы Руслана Писанка и Тамара Яценко.

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Еще одной проблемой выступления стал перевод - получился рассинхрон с произносимым текстом. Организаторы гастролей Мути в Украине утверждают, что русской озвучкой спектакля занимались профессиональные переводчики. Поскольку был всего один прогон, то они не смогли нормально подготовиться: вступали не там, где нужно, обрывали предложения на полуслове, запинались на длинных словах. Да и текст читали безжизненно, даже не пытаясь передать интонации главных героев.

Из-за этих моментов некоторые зрители начали уходить со спектакля сразу после начала.

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