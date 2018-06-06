Пугачева застукала Галкина без штанов и показала видео

Российский шоумен и юморист Максим Галкин опубликовал видео, которое сняла примадонна российской эстрады Алла Пугачева, когда он был без штанов.

"Что ты меня снимаешь. Все спрашивают, где ты. Лучше сама снимись", – сказал он обращаясь к супруге, которая в ответ посоветовала ему лучше надеть брюки.

Пугачева отметила, что уже взрослая женщина и наснималась за свою жизнь.

"А ты, давай, шуруй. Пока, любимый! Штаны там, на кресле висят", – сказала она, показав свои тапочки.

"Макс меня достал, чтобы я появилась в "Инстаграме", вот забрала у него телефон, снялась и выставила. Пугачева", – подписал Галкин, процитировав слова супруги.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Галкин в шуточном видео заявил, что породнился с президентом России Владимиром Путиным.