"Проворовались и стали патриотами": Ефремов сделал скандальное заявление о россиянах

Главными чертами русского народа являются завистливость и фальшивый патриотизм.

Такое заявление сделал известный российский актер Михаил Ефремов в интервью блогеру и журналисту Юрию Дудю. Видео диалога опубликовано на видеохостинге YouTube.

"Сейчас все на патриотизме. Значит, точно проворовались. Если заговорили о патриотизме, значит, точно дырки в карманах", - заявил Ефремов.

Также он прокомментировал скандальное высказывание о том, что русский народ - это "не ребенок, а мерзкая подростковая гнида", которое он сделал в 2013 году.

"Это старая цитата. Завистливость, крикливость, истеризм, ну все, что потом проявилось в 2014 году", – пояснил актер, отметив, что у него так же есть подобные черты.

"Я же неотъемлемая часть этого народа... Мне просто стыдно бывает, может быть, чаще. Хотя у меня есть выход в какие-то художественные осмысления этого дела. Это проще – жить с этим", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Ефремов также осудил главу РФ Владимира Путина за аннексию Крыма.