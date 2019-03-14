"Провал года": скандальная блогерша жестко опустила Собчак из-за любовника

Скандальная российская телеведущая Ксения Собчак опровергает слухи о своем романе с режиссером Константином Богомоловым, потому что он в светском мире не имеет статуса.

Такое мнение высказала известная российская блогерша Лена Миро на своей странице в Livejournal, уточнив, что журналистка совершила огромную ошибку.

"Задумалась: а чего, собственно, Собчак так истерично оправдывает свой адюльтер с режиссером Богомоловым? Зачем так явно пытается откреститься от того простого факта, что ей, замужней женщине, присунул какой-то мужик? С фига ли оправдывается? К чему все эти заявления на публику о том, что они с Максимом уже и не жили вместе, что навсегда останутся близкими людьми", – написала Миро.

Собчак и Богомолов Комсомольская правда

По словам блогерши, ответ на этот вопрос дала статья в Википедии, которая представляет Константина Богомолова, как российского театрального режиссера и поэта.

"В переводе на язык светской тусовки, вечным солдатом которой является Ксения Собчак, это означает: перхоть. Статус Богомолова в светской тусовке – перхоть. Он – ни мини-олигарх, ни чиновник из мэрии, ни вице-президент чего-то там крупного", – отметила Миро.

По ее мнению, "драным кошкам" из светской тусовки Собчак могла преподнести своего супруга Максима Виторгана в качестве веселого человека, который любит.

Собчак и Виторган Спутник

"Виторгана, в отличие от Богомолова, хотя бы в "Кофемании" узнают. Ко всему прочему, Богомолов женат. В общем, как "российского театрального режиссера и поэта" ни крути, каким соусом его ни поливай, тра**ться с таким – западло для любой светской курицы. Статуса нет. Денег – тоже нет. А внешность туберкулезника не позволяет выдать его за красивого любовника-конюха", – добавила блогер.

Она назвала предполагаемый роман Собчак и Богомоловым "светским провалом года", после которого ни один статусный мужчина не сможет связаться с телеведущей.

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