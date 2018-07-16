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"Просто открывает рот!" Скандального Лепса высмеяли за конфуз на концерте

3.8тЧитать новость на украинском

Скандальный российский певец Григорий Лепс попал в конфуз во время выступления на свадьбе российского предпринимателя и музыканта Эмина Агаларова.

У него прямо на сцене произошла накладка с фонограммой. Видео с мероприятия опубликовал продюсер Сергей Кожевников на своей странице в Instagram.

На кадрах видно, что Лепс начал петь после того, как заиграла фонограмма с его голосом.

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Пользователей весьма разочаровал этот факт.

"Лепс халявит, просто открывает рот под минус", "Такая фанера лажевая", "Ничего удивительного", "Фанерщик", - пишут они.

Эмин,Лепс,Тимати. #звезды @eminofficial @gvleps @timatiofficial

Публикация от Сергей Кожевников (@kozhevnikov_producer)

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Лепса уличили в том, что он выходит на сцену в нетрезвом состоянии.

Персона
Григорий Лепс
Место
Россия
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