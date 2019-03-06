"Просто бомба!" Могилевская взволновала сеть "голым" платьем

Популярная украинская певица Наталья Могилевская удивила поклонников откровенным сценическим костюмом.

Она опубликовала на своей странице в Instagram фото после концерта в Киеве, который прошел во дворце "Украина", на котором поет на сцене в полупрозрачном платье в пол с глубоким декольте.

"Мы это сделали", – подписала Могилевская под кадром, напомнив, что подготовка к концерту была весьма сложной.

Наряд певицы, как и сам концерт, взволновали поклонников. В сети написали, что это было отличное шоу, а платье Могилевской назвали "бомбой".

"Королева", "Какое платье – огонь", "Платье бомба", "Какая красивая! Изумительно хороша", "Боже, кто ж создал такую красоту? Невероятной красоты платье", – написали восхищенные фанаты.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Могилевская вступилась за певицу MARUV, которая победила на Национальном отборе на Евровидение-2019.

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