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"Просто бомба!" Могилевская взволновала сеть "голым" платьем

7.7тЧитать материал на украинском

Популярная украинская певица Наталья Могилевская удивила поклонников откровенным сценическим костюмом.

Она опубликовала на своей странице в Instagram фото после концерта в Киеве, который прошел во дворце "Украина", на котором поет на сцене в полупрозрачном платье в пол с глубоким декольте.

"Мы это сделали", – подписала Могилевская под кадром, напомнив, что подготовка к концерту была весьма сложной.

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Наряд певицы, как и сам концерт, взволновали поклонников. В сети написали, что это было отличное шоу, а платье Могилевской назвали "бомбой".

"Королева", "Какое платье – огонь", "Платье бомба", "Какая красивая! Изумительно хороша", "Боже, кто ж создал такую красоту? Невероятной красоты платье", – написали восхищенные фанаты.

"Просто бомба!" Могилевская взволновала сеть "голым" платьем
"Просто бомба!" Могилевская взволновала сеть "голым" платьем
"Просто бомба!" Могилевская взволновала сеть "голым" платьем
"Просто бомба!" Могилевская взволновала сеть "голым" платьем
"Просто бомба!" Могилевская взволновала сеть "голым" платьем

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Могилевская вступилась за певицу MARUV, которая победила на Национальном отборе на Евровидение-2019.

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Персона
Наталья Могилевская
Место
УкраинаКиев
Тег
шоу-бизнес
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