''Прости Мурата ради дочки!'' Поклонники умоляют обманутую Лорак вернуться к мужу

Поклонники украинской певицы Ани Лорак, которая живет и работает в России, попросили ее простить измену и вернуться к мужу.

Об этом они активно пишут в Instagram артистки под новым фото, которое Лорак выложила после очередного концерта.

"Умная жена живет одна, а мудрая с мужем", "Все простить ради дочки... Дети должны быть в семье", "Будьте счастливы со своей семьей! Муж у вас прекрасный, надо все обнулить и быть счастливыми", - призывают фанаты певицу.

В то же время они не обошли вниманием внешний вид Лорак. Так, некоторые продолжают называть ее "старухой" и критиковать за "тонну макияжа и ботокса на лице", а другие не перестают восхищаться, уверяя, что она - "идеал женской красоты".

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Лорак похвасталась дочкой, опубликовав ее фото в сети.