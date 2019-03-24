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"Прощай, немытая Россия!" Известный российский режиссер сбежал в США

6.9тЧитать материал на украинском

Известный российский кинорежиссер, автор культовых фильмов "Праздник Нептуна", "Фонтан" и "Окно в Париж" Юрий Мамин уехал в США и не планирует возвращаться на родину.

Перед отъездом он рассказал о причинах своего решения, пишет "Росбалт". Главная из них – невозможность творить и отсутствие свободы слова и действий в РФ.

"Я уже давно думаю об отъезде. Тому много причин, главная из которых — фактический запрет на профессию. Я несколько лет не снимаю кино, потому что у меня просто нет такой возможности", – подчеркнул Мамин.

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Юрий Мамин

Юрий Мамин

"МК"

Он также пожаловался на то, что его внесли в так называемый список "пятой колонны".

"Я полагаю, что мне могут только завидовать люди, которые не в состоянии отсюда уехать. И мне жалко тех, кто остается. Независимо от того, что меня ждет в будущем, я уже скоро вдохну воздух свободы. Как тут не вспомнить Лермонтова: "Прощай, немытая Россия, / Страна рабов, страна господ, И вы, мундиры голубые, / И ты, им преданный народ", – резюмировал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее известный телеведущий, экс-резидент Comedy Club Таир Мамедов объяснил, что переехал из России в США в 2013 году, потому что его не устраивало положение дел в стране.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Место
Россия
Тег
Новости России
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Бухгалтер Борис
Бухгалтер Борис
Ну все, хохлы теперь точно запануют.
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Питон Каа
Питон Каа
Я так понимаю, что российское искусство понесло невосполнимую утрату? Или восполнимую? Или не понесло?
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Bay Nazar
Bay Nazar
Во первых, не "Прощай, немытая Россия", а "Остаточно прощевай", а во-вторых не Сибиряк, ты, Мамин, совсем не Сибиряк
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