"Прощай, немытая Россия!" Известный российский режиссер сбежал в США

Известный российский кинорежиссер, автор культовых фильмов "Праздник Нептуна", "Фонтан" и "Окно в Париж" Юрий Мамин уехал в США и не планирует возвращаться на родину.

Перед отъездом он рассказал о причинах своего решения, пишет "Росбалт". Главная из них – невозможность творить и отсутствие свободы слова и действий в РФ.

"Я уже давно думаю об отъезде. Тому много причин, главная из которых — фактический запрет на профессию. Я несколько лет не снимаю кино, потому что у меня просто нет такой возможности", – подчеркнул Мамин.

Юрий Мамин "МК"

Он также пожаловался на то, что его внесли в так называемый список "пятой колонны".

"Я полагаю, что мне могут только завидовать люди, которые не в состоянии отсюда уехать. И мне жалко тех, кто остается. Независимо от того, что меня ждет в будущем, я уже скоро вдохну воздух свободы. Как тут не вспомнить Лермонтова: "Прощай, немытая Россия, / Страна рабов, страна господ, И вы, мундиры голубые, / И ты, им преданный народ", – резюмировал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее известный телеведущий, экс-резидент Comedy Club Таир Мамедов объяснил, что переехал из России в США в 2013 году, потому что его не устраивало положение дел в стране.

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