"Прорезали дырку и какали": украинский режиссер разразился выдумкой о добровольцах на Донбассе

Украинский композитор Владимир Быстряков оскорбил украинских добровольцев на Донбассе, заявив, что те грабят, разрушают здания и превращают дома культуры в туалеты.

Такое высказывание прозвучало в эфире телеканала "НАШ". Видео доступное в сети. "Я однажды видел в соцсетях видео, которое умилило очень многих барышень. В полуразрушенном доме сидит доброволец, играет на фортепьяно, вокруг стоят такие-же добровольцы и слушают. И все распустили слюни и сопли. А кто-то спросил: "А где хозяева этого фортепьяно? А что это за дом, который они развалили?" – сказал он.

По его словам, украинские военные якобы ведут себя недостойно. При этом он рассказал о "позорном случае".

Владимир Быстряков Скриншот с видео

"Я был в поселке Счастье Луганской области, там есть дом культуры. Было холодно, и знаете, что сделал добробат? Они прорезали в сцене дырку, чтоб далеко не ходить, и в эту дырку они какали. Вот этим они отметились", – утверждает Быстряков.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Донбассе распространяют фейк, что Вооруженные силы Украины готовят провокации в отношении незаконных формирований.

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