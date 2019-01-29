''Пройди тест!'' Беременную Маркл обвинили во лжи

Сводна сестра герцогини Сассекской, жены принца Гарри Меган Маркл обвинила ее во лжи.
Как сообщает Daily Mail, Саманта анонсировала в Twitter выход своей второй книги под названием "В тени герцогини-2". Так, в своем творении она опровергла то, что они с Меган никогда не были близки. Также сестра герцогини пообещала показать много фотографий, которые подтвердят тесные отношения между ней, Меган и их отцом Томасом.
"Вам понравятся некоторые из фотографий в моей книге, которые опровергнут любую вашу мерзкую сплетню с троллями, что у нас не было совместной жизни", — прокомментировала Саманта.
Саманта Маркл
Фото: Daily Mail
Меган Маркл и ее отец Томас
Фото: Daily Mail
Кроме того, она призвала Меган принять их родство и пройти тест на детекторе лжи.
"Я — твоя сестра, даже если тебе это не очень нравится. Прими это! Я думаю, что каждый из нас должен пройти тест на детекторе лжи", — добавила Саманта.
Саманта и Меган Маркл
Фото: Daily Mail
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее сестре герцогини Сассекской, жены принца Гарри Меган Маркл угрожали из-за самой Маркл.
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