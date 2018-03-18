"Пришла в пижаме": Пугачева "засветилась" на выборах Путина

Российская Примадонна Алла Пугачева и ее муж-юморист Максим Галкин приехали на участок №697 в спорткомплексе "Звезда" города Звенигорода, чтобы отдать свой голос за будущего президента.

Момент их появления на избирательном участке сняли на видео и выложили в Instagram.

Пользователи тут же осудили Пугачеву за ее наряд. На ней была розовая кофта-балахон и голубые обвисшие брюки. Дополняли образ солнцезащитные очки.

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"В пижаму вырядилась. Лень что ли переодеваться было?" - пишут под видео.

Как сообщал "Обозреватель", действующий глава РФ Владимир Путин уже проголосовал на выборах президента России. По традиции он приехал на избирательный участок в здании Российской Академии Наук.