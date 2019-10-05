"Принуждали к сексу!" В России разгорелся громкий скандал на известном канале

Участница нового шоу на "Муз-ТВ", 23-летняя певица Роксана пожаловалась на принуждение к съемкам в порно ради нового шоу "Места под солнцем" на телеканале.

Как сообщает издание The Daily Storm, по сюжету, на шикарной вилле на берегу океана должны жить одаренные артисты, потенциальные пары (чтобы посмотреть признание девушки, проскролльте до конца страницы).

Участники имеют все, чтобы влюбиться и заниматься творчеством. Как рассказала Роксана, сотрудники телеканала принуждали ее к занятию сексом на камеру и даже угрожали.

"Я прошла кастинг, меня приняли! Затем я подписала первый контракт с "Муз-ТВ", там было про соглашение с телеканалом и зарплату. Но дальше начался кошмар. Мне не сообщили, что потом надо будет подписать второй контракт – с продюсерами. Когда я увидела его формулировки, то встала, сказала, что не буду участвовать ни в каком проекте. Ведь там было написано, что я обязана позволять снимать себя во время походов в туалет и душ, делать все гигиенические процедуры на камеру. А также принимать участие в эротических сценах, ходить обнаженной", — пожаловалась девушка.

Соглашение, которое заключается на телеканале dailystorm

Соглашение, которое заключается на телеканале - часть 2 dailystorm

Более того, все права на отснятый материал присваивает себе продюсер, а от нее требуется только секс и все, что пожелает режиссер, иначе придется выплатить непомерный штраф.

"Я потребовала предоставить мне оригинал уже подписанного первого контракта. Хотя бы прислать мне его по электронной почте. Но в ответ получила только угрозы. Директор по кастингу сказал, что если я не подпишу второй контракт, то он использует свои связи, чтобы разрушить мне карьерную лестницу, закроет мне доступ к шоу и программам на всех телеканалах", — добавила девушка.

Роксана также уточнила, что кастинг-директор телеканала по телефону отчитал ее и отказался высылать оригинал уже заключенного соглашения.

"Нам обещали, что мы сможем набраться опыта у звезд, а в контракте секс один. И ведь сколько ребят уже подписали контракт! Уверена, что далеко не все из них читали эти 23 страницы договора с продюсерами. Думаю, некоторые еще не знают, что их ждет", — уточнила начинающая артистка.

Певица Роксана - заставляли заниматься сексом на Муз-ТВ

Помочь ей согласился руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин, который обратился к генеральному прокурору РФ Юрию Чайке с просьбой закрыть скандальное шоу и привлечь к уголовной ответственности гендиректора канала "Муз-ТВ" Армана Давлетярова по статье 240 — "Вовлечение в занятие проституцией".

"Что это за реалити-шоу проституток? Молодых людей принуждают работать в порноиндустрии. Разве российское законодательство это позволяет? Вероятно, они потому и затеяли съемки на Бали, чтобы уйти от ответственности в РФ. Но неужели отснятый материал порнографического характера можно будет показывать на территории России", — сказал глава ФПБК Виталий Бородин.

Как особщал OBOZREVATEL, недавно на Муз-ТВ разгорелся матерный скандал между Светланой Лободой и Сергеем Лазаревым. Певица позже дала комментарий, назвав поведение коллеги странным. Лазарев назвал скандал "уткой", но позже в сеть слили видео.

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