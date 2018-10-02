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СпортLady

Прикрыла только соски: Кардашьян показала новое эротическое фото

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Американская звезда, одна из самых популярных моделей в мире Ким Кардашьян похвасталась перед поклонниками новым горячим фото.

Так, на снимке женщина лежит на спине в откровенном купальнике со значками Chanel, что почти не закрывает грудь артистки. Сексуальная фотография опубликована в ее Instagram-аккаунте.

Monday Mood 😂🤪

Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian)

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Изображение Кардашьян привело в восторг пользователей сети. Но некоторые все же заметили, что она выглядит так, будто употребляла наркотики. Всего за день оно собрал почти два миллиона лайков, а также около 30 тысяч комментариев.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ратаковски вновь полностью обнажилась на камеру.

Персона
Ким Кардашьян
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