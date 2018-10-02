Прикрыла только соски: Кардашьян показала новое эротическое фото

Американская звезда, одна из самых популярных моделей в мире Ким Кардашьян похвасталась перед поклонниками новым горячим фото.

Так, на снимке женщина лежит на спине в откровенном купальнике со значками Chanel, что почти не закрывает грудь артистки. Сексуальная фотография опубликована в ее Instagram-аккаунте.

Изображение Кардашьян привело в восторг пользователей сети. Но некоторые все же заметили, что она выглядит так, будто употребляла наркотики. Всего за день оно собрал почти два миллиона лайков, а также около 30 тысяч комментариев.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ратаковски вновь полностью обнажилась на камеру.