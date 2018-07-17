"При всем уважении": известный актер в РФ решительно высказался о гастролях в Крыму

Актер, участник театра "Квартет И" Ростислав Хаит заявил, что он и его коллеги не поедут в аннексированный Крым.

"Нам из Крыма не звонили ни разу, а если бы позвонили, мы бы не поехали именно из-за этой ситуации. Потому что пока она не прояснилась. При всем уважении к жителям Крыма, они ни в чем не виноваты, но мы о себе тоже думаем. У меня мама, папа и старший брат в Одессе, что же, я не буду ездить туда?", — сказал актер Ростислав Хаит в интервью радиостанции "Говорит Москва".

При этом Хаит привел пример своей коллеги Нонны Гришаевой, у которой возникли проблемы с въездом в Украину после гастролей в Крыму.

"Насколько я знаю, Нонне официально не запретили въезд на Украину, но при этом позвонили и сказали “не приезжай, будет плохо”. Нона – человек активно поддерживающий нынешнюю власть в России. И если она была в Крыму, то в соответствии с украинским законодательством, если она въехала туда не через территорию Украины, то она нарушила закон", — подчеркнул Хаит.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее актер, один из участников и основателей комического театра "Квартет И" Леонид Барац, который родом из Одессы, шокировал сеть провокационным заявлением, назвав украинцев и россиян абсолютными братьями.