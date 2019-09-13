Презентация Международного междисциплинарного фестиваля современного искусства Air GogolFest состоялась в Виннице

9 сентября в Виннице проходила презентация Международного междисциплинарного фестиваля современного искусства Air GogolFest, впервые полномасштабно состоится в городе на протяжении 18-20 октября 2019 на территории завода "Кристалл".

Спикерами на презентации выступили:

Максим Демский – директор фестиваля современного искусства Air GogolFest

Андрей Палатный – куратор театральной программы фестиваля современного искусства Air GogolFest

Александра Венславовська – проектная менеджер к а фестиваля современного искусства Air GogolFest в Виннице

Ольга Дерновая – заместитель директора департамента культуры Винницкого городского совета

Леся Найчук – представитель благотворительного фонда "Подольская община"

Организаторы анонсировали ключевые события и рассказали о программе фестиваля, которая включает театральную, музыкальную, визуальную, образовательную и детскую программы.

Изюминками театральной программы станут представления от немецкого и швейцарского театра, украинского независимого театра. Куратор театральной программы Андрей Палатный рассказал: "Это будет что-то! Люди хотят видеть различные представления, разный театр. В Виннице мы хотим воссоздать и аккумулировать дух знаменитого Эдинбургского театрального фестиваля. Привозим 6 спектаклей, добавляем сцены, сделаем своеобразный театральный нон-стоп. Коллаборация с городскими актерами, создание совместных проектов - сверхзадача и своеобразная инвестиция на следующий год ". Спецсобытием на фестивале станет опера-реквием "IYOV" от режиссера Влада Троицкого и при участии музыкально-театральной формации NOVA OPERA. Отметим, что в 2018 опера-реквием "IYOV" вошла в ТОП-10 опер мира.

Организаторы также обещают мощную музыкальную и ночную программы. Хедлайнеров музыкальной программы команда фестиваля объявит в ближайшее время. Ночная программа получила название GogolNight и состоится в лучших традициях вечеринок от GogolFest.

Директор фестиваля Максим Демский отметил, что: "Сила искусства дойдет до большего количества людей. Фестиваль поднимает важную экологическую тему - сохранение воздуха для жизни. Каждый должен пройти этот путь. Это то, что ты оставляешь за собой.

Можешь ли ты утилизировать то, что покупаешь и используешь? Вроде, далеко от искусства, но это культура восприятия и диалога. То воздух, которым мы дышим каждый день (в прямом и переносном смысле) - хорошо, когда оно есть. В Виннице естественно уложилось в команду, которая дышит этим воздухом. Давайте говорить, давайте дышать!"

Директор также анонсировал открытие 5 новых локаций фестиваля на заводе "Кристалл", "большую насыщенность между ивентами" и "сосредоточение на качестве контента и сервисе, обслуживании": "Остаемся в формате фестиваля, но с более широким спектром".

Ольга Дерновая, представитель Винницкого горсовета, отметила, в частности: "Поскольку фестиваль проходит в этом году, это значит, что дышать стало свободнее. Это одна из инициатив, которая сделает наш город лучше. Такие важные для жизни человека темы является основным месседжами AGF. Винничане смогут увидеть всемирно известных людей и проекты. Фестиваль на территории Винницы будет долгое будущее. Это туристически привлекательное событие для Винницы, а все положительные идеи поддерживаются городским советом ".

Отдельно поговорили о сотрудничестве киевской и винницкой команд фестиваля. Участники презентации рассказали, как родилась идея проведения фестиваля и о планах создания крупных художественных проектов в Виннице, помогающие городу в поиске своей современной айдентики. Леся Найчук, которая представляет БФ "Подольская община", так отозвалась о Air GogolFest: "После прошлогоднего тизер А GF мы увидели реальный запрос общества, поэтому, не было сомнения о продолжении проекта. Мы почувствовали кислородное голодание по современного искусства, и именно А GF сможет восполнить этот недостаток ".

Максим Демский также рассказал о планах на развитие фестиваля в Виннице: "40% организации проекта осуществляет местная команда. Наша стратегическая цель - за год-два полностью передать AGF жителям. Винничане все больше присваивают себе проект, в частности вижуал придумала винничанка Наталья Бабий, и это очень радует ".

Перед презентацией на площади Ливерпуль состоялся перфоманс, лейтмотивом которого является "отсутствие дыхания", что чувствует наша планета через горения лесов по всему миру. Девушки из "Лаборатории танца" художницы Антонины Егоровой, символизирующие собой мировые леса и буквально "легкие планеты", делали хореографические номера с дымовыми шашками.

GOGOLFEST – международный мультидисциплинарный фестиваль. В этом году вошел в 20 лучших фестивалей Европы по рейтингу EFFE (Europe for Festivals, Festivals for Europe) и получил официальный лейбл. Подробная информация на официальном сайте фестиваля и на странице в Facebook (обновляется).

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