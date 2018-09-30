"Преграда в сексуальных отношениях": 88-летний народный артист РФ открыл причину развода с молодой женой

87-летний актер, звезда сериалов "Улицы разбитых фонарей", "Убойная сила" и "Агент национальной безопасности" Иван Краско разводится со своей молодой женой из-за того, что последняя не готова завести ребенка.

Мужчина признался, что остыл к молодой жене, потому что она не прошла главный "тест на любовь". "Главный вопрос возник в том, что она панически боится завести ребенка, не хочет родить мне доченьку. Это поставило преграду в наших сексуальных отношениях. Раз у нас нет интимного общения, то совместная жизнь теряет смысл. Она, видимо еще не понимает, что ребенок — это тест на любовь. Но я ничего с этим не могу поделать и поэтому я постепенно остыл к Наташке" , — признался Краско, пишет СтарХит.

Иван и Наталья Краско

Несмотря на охлаждение, развод состоится не в скором времени, поскольку актер не спешит "выбросить жену на улицу".

Сама Наталья Краско уйти не боится и к разводу готова. Девушка утверждает, что ей ничего не нужно от ее мужа. "Я всегда говорила, что ни на что не претендую. Даже если бы у него дворцы были, я не хочу. Зачем мне так обременять себя? Собрал свою авоську и пошел по миру!" "Кто-то мне пишет: Ну что, старик опрокинул тебя, да?" Ну что, ободрала его как липку, пошла по любовникам"? Я не знаю, что им отвечать. У всех свое мнение. Но правду знаем только я и Иван Иванович", - утверждает Наталия.

Наталья Краско

Девушка подтвердила, что не хочет рожать ребенка в этом браке. Одной из основных причин она считает неудобные вопросы, на которые ей придется отвечать будущему ребенку. "Для меня ребенок — это не игрушка. Просто рожать, потому что Иван Ивановичу так захотелось, я не могу. Мне потом ребенок начнет задавать вопросы: где мой папа? почему его нет рядом? Я не хочу на них отвечать", - говорит женщина.

Иван и Наталья Краско

Сейчас супруги продолжают жить вместе и сохраняют дружеские отношения и готовятся к оформлению развода. Иван Краско признается, что ему неприятен не сам факт развода, а та шумиха, которая может подняться вокруг этого. "Хотелось, бы, чтобы не раздували. Коллега мой, Армен Борисович Джигарханян, бедный, целый сериал вытерпел про их отношения. Но там миллионы, которые должны быть поделены. А у нас с Наташкой нет ничего, поэтому мы счастливые люди в этом плане", — признался актер.

Напомним, Иван и Наталья познакомились когда он был ее преподавателем в институте. Они поженились в сентябре 2015 года. Жениху было 84, а невесте 24 года.

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