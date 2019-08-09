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Представлены все участников нового сезона "Танців з зірками": кто они

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Названы все 14 участников нового сезона популярного украинского шоу "Танці з зірками", которые с 25 августа зажгут на паркете.

Так, в танцевальных боях будут участвовать: ведущий и шоумен Владимир Остапчук, актриса "Дизель шоу" Виктория Булитко, актер Михаил Кукуюк, ведущая Надежда Матвеева.

Кроме того, на паркет выйдут: звезды сериалов "Хороший парень" Алексей Яровенко и Ксения Мишина, ведущая "Сніданок з 1+1" Людмила Барбир, певица MARUV и ведущий Даниэль Салем.

Даниэль Салем / Анна Ризатдинова

Даниэль Салем / Анна Ризатдинова

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Из последних участников были определены: известный рэпер Серега, призер олимпийских игр по художественной гимнастике Анна Ризатдинова, певица TAYANNA, музыкант DZIDZIO и звезда студии "Квартал 95" Елена Кравец.

TAYANNA / DZIDZIO

TAYANNA / DZIDZIO

Михаил Кукуюк / MARUV

Михаил Кукуюк / MARUV

Надежда Матвеева / Алексей Яровенко

Надежда Матвеева / Алексей Яровенко

Ксения Мишина / Людмила Барбир

Ксения Мишина / Людмила Барбир

Елена Кравец / Владимир Остапчук

Елена Кравец / Владимир Остапчук

Серега / Виктория Булитко

Серега / Виктория Булитко

Как сообщал OBOZREVATEL, членами жюри в этом году стали: всемирно известный британский хореограф Франциско Гомес, хореограф Влад Яма и прима-балерина Катерина Кухар.

О каждом победителе шоу "Танці з зірками" за все пять сезонов его существования в Украине, и как они изменились в 2019 году, читайте в нашем материале по ссылке.

Кто из звезд ждет пополнения, а кто развелся - читайте в нашем Instagram!

Персоны
Владимир Остапчук Людмила Барбир MARUV рэпер Серега Анна Ризатдинова Татьяна Решетняк (Tayanna) группа DZIDZIO Елена Кравец
Место
Украина
Тег
Танці з зірками
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