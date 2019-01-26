Пожалела денег на ''любимку'': вокруг Бузовой и ее сестры разгорелись споры

В сети разгорелся скандал из-за российской певицы Ольги Бузовой, которая возвращалась с известного курорта Куршевеля бизнес-классом отдельно от сестры Анны.
Пользователи в Instagram обратили внимание, что Анна отписалась от своей родственницы в сети, из-за чего на нее посыпались многочисленные вопросы о случившемся.
"Наконец-то дома. Родной запах, родные стены, любимый человек рядом. Впервые так сильно соскучилась по дому и, несмотря на море впечатлений, эмоций, нет ничего важнее и приятнее, чем оказаться в своей крепости", – подписала Бузова в сети под снимком.
Как выяснилось, она добиралась до дома в эконом-классе из Франции, в связи с чем многие подумали, что Анна обиделась на свою сестру.
"Я всегда летаю тем классом, который могу себе позволить. Бизнес-класс в Европу стоит необоснованно дорого", — ответила она на многочисленные вопросы.
"Спасибо за ответ. Просто обидно за Вас стало", "Она просто захотела отдохнуть от неугомонной сестры! Вечные сторис, дергает и дергает Аню", "Аня, вы что, поругались с Олей, не ругайтесь кроме родных ближе никого нет", "Я просто в шоке. Я конечно все понимаю, но как сестры, которые так сильно любят друг друга, любимка и все такое летят отдельно в самолете", – написали поклонники.
Доброе утро ❤️ Сегодня по плану сложные трассы, новые места и миллион непередаваемых эмоций и впечатлений 🤪🤗 так хочется вдоволь накататься, но мне кажется, это невозможно🤷🏻♀️ это лучший спорт, которым я когда-либо занималась. Помимо сумасшедшей физической нагрузки, адреналина, скорости и наслаждения, тебя окружает такая природа, смотреть на которую хочется вечно 🙏🏻 мы, конечно, решили, что нам мало эмоций, и пару раз посмотрели трейлер к фильму "Замёрзшие"😂😂😂теперь, на некоторых подъёмниках, мягко говоря, некомфортно слегка 🤷🏻♀️🤦🏻♀️ Вчера на вершине одного из спусков, я остановилась, посмотрела вниз и крикнула сестрёнке: "Я не смогу. Я никогда в жизни отсюда не спущусь." и действительно, мне было страшно. Очень. Она ответила: "Ты сможешь. Я знаю!!!" И мы сделали это. Перебороть свой страх... гордость за себя... внутри словно бабочки и хочется кричать от счастья!!! Это действительно сложно описать словами! PS: стильная парка от моих @redmexru ❤️
У нас сегодня с @buzova86 был незабываемый trip 😱😱😱 я, конечно, рассчитывала на миллион эмоций и впечатлений, но, мы перевыполнили план однозначно 🤫🤭 попали в жуткий снегопад, спускались по диким горам, не имеющих ничего общего с трассами. Видимость- 1 метр🤦🏻♀️ небольшая паника... которая только усугубляла положение( Ноя!! Мы спустились! Мы сделали это! Несмотря на то, что всё было против нас!!! Я вообще не сильно экстремальная девушка, но однозначно понимаю, что эти эмоции того стоят ❤️ PS: спасибо молодому человеку сзади, он добавил шарма на эти фотографии😂😂😂😂
Как сообщал OBOZREVATEL, Ольга Бузова в Куршавеле умудрилась даже на холоде продефилировать в купальнике, оголив свои формы, чем вызвала негодование в сети.
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