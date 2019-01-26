Пожалела денег на ''любимку'': вокруг Бузовой и ее сестры разгорелись споры

В сети разгорелся скандал из-за российской певицы Ольги Бузовой, которая возвращалась с известного курорта Куршевеля бизнес-классом отдельно от сестры Анны.

Пользователи в Instagram обратили внимание, что Анна отписалась от своей родственницы в сети, из-за чего на нее посыпались многочисленные вопросы о случившемся.

"Наконец-то дома. Родной запах, родные стены, любимый человек рядом. Впервые так сильно соскучилась по дому и, несмотря на море впечатлений, эмоций, нет ничего важнее и приятнее, чем оказаться в своей крепости", – подписала Бузова в сети под снимком.

Как выяснилось, она добиралась до дома в эконом-классе из Франции, в связи с чем многие подумали, что Анна обиделась на свою сестру.

"Я всегда летаю тем классом, который могу себе позволить. Бизнес-класс в Европу стоит необоснованно дорого", — ответила она на многочисленные вопросы.

"Спасибо за ответ. Просто обидно за Вас стало", "Она просто захотела отдохнуть от неугомонной сестры! Вечные сторис, дергает и дергает Аню", "Аня, вы что, поругались с Олей, не ругайтесь кроме родных ближе никого нет", "Я просто в шоке. Я конечно все понимаю, но как сестры, которые так сильно любят друг друга, любимка и все такое летят отдельно в самолете", – написали поклонники.

Как сообщал OBOZREVATEL, Ольга Бузова в Куршавеле умудрилась даже на холоде продефилировать в купальнике, оголив свои формы, чем вызвала негодование в сети.

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