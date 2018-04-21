Появилось видео с места смерти певца Принса

Американская полиция опубликовала кадры с места смерти легендарного певца Принса (настоящее имя – Принс Роджерс Нельсон).

Как известно, его нашли мертвым возле лифта в его доме. К этому моменту певец отменил несколько концертов из-за плохого самочувствия, передает TMZ.

Спустя два года после этого, спикеры правоохранителей заверили, что не сомневаются в том, что смерть Принса была трагической случайностью, поэтому виновных в этом нет.

Напомним, Принс умер в возрасте 57 лет. Тело артиста было найдено утром 21 апреля 2016 года в здании его звукозаписывающей компании Paisley Park в Миннесоте.

Как сообщал "Обозреватель", позже СМИ узнали, что Принс умер от передозировки опиоидными веществами.