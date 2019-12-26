Главная Новости
26 декабря • обновлено в 23:08
МоваЯзык

/ Люди

Появилось последнее фото и видео умершей актрисы Галины Волчек на публике

2.8т
Читать материал на украинском

В сети нашлось последнее фото умершей актрисы Галины Волчек на публике.

Она появилась на людях в начале октября вместе с актером Сергеем Гармашем. Руководитель театра "Современник" посетила похороны режиссера Марка Захарова.

Галина Волчек и Сергей Гармаш

Галина Волчек и Сергей Гармаш

Страна

Новости
Умерла Галина Волчек: как сегодня выглядит сын легендарной актрисы
Галина Волчек умерла

Галина Волчек умерла

Собеседник

Галина Волчек на похоронах Захарова

Галина Волчек на похоронах Захарова

Комсомольская правда

Как сообщал OBOZREVATEL, звезды и мэр Москвы массово отреагировали на новость о смерти Волчек. Ее родственникам выразили соболезнования, и вспомнили, каким человеком она была при жизни.

Галина Волчек родилась 19 декабря 1933 года в Москве. Советская и российская актриса театра и кино, театральный режиссер, педагог была также художественным руководителем Московского театра "Современник" (с 1989 года).

Кто из звезд ждет пополнения, а кто развелся - читайте в нашем Instagram!

Автор
Юрко Медянык
Место
Россия
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
0
Смешно
0
Интересно
16
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости шоу

Топ-публикации

Топ-блоги