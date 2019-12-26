Появилось последнее фото и видео умершей актрисы Галины Волчек на публике

В сети нашлось последнее фото умершей актрисы Галины Волчек на публике.
Она появилась на людях в начале октября вместе с актером Сергеем Гармашем. Руководитель театра "Современник" посетила похороны режиссера Марка Захарова.
Галина Волчек и Сергей Гармаш
Страна
Галина Волчек умерла
Собеседник
Галина Волчек на похоронах Захарова
Комсомольская правда
Как сообщал OBOZREVATEL, звезды и мэр Москвы массово отреагировали на новость о смерти Волчек. Ее родственникам выразили соболезнования, и вспомнили, каким человеком она была при жизни.
Галина Волчек родилась 19 декабря 1933 года в Москве. Советская и российская актриса театра и кино, театральный режиссер, педагог была также художественным руководителем Московского театра "Современник" (с 1989 года).
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