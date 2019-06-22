Появилось первое видео с Алибасовым после выписки

Российский продюсер Бари Алибасов, который недавно отравился жидкостью для прочистки труб "Крот", рассказал, что идет на поправку и соблюдает рекомендации врачей.
Видео продюсера на фоне упаковок детского питания опубликовал канала Mash. Алибасов благодарит своих поклонников и утверждает, что чувствует себя восхитительно.
"Я здоров, чувствую себя прекрасно, ем детское питание. Вчера на ночь глядя съел полтарелки гречневой каши, что мне наконец-то пришлось по душе... У меня прекрасно всё", — сказал он.
Бари Алибасов с женой Лидией Федосеевой-Шукшиной
Фото "Вечерняя Москва"
Отметим, что сегодня госпитализировали его жену – Лидию Федосееву-Шукшину после приступа бронхиальной астмы. Актриса вызвала скорую домой, почувствовав удушье. Приехавшие врачи провели так называемую небулайзерную терапию (ингалирование) и приняли решение о госпитализации Шукшиной.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Во вторник, 4 июня, российский продюсер Бари Алибасов отравился средством для прочистки труб. Его в тяжелом состоянии экстренно госпитализировали в Москве.
Из-за четвертой степени ожога желудка музыканту потребуется длительное лечение.
В СМИ 5 июня появилась информация, что Алибасов умер в институте имени Склифосовского в Москве, однако позже ее опровергли.
Музыкант нуждается в операции на желудке, но пока хирургическое вмешательство невозможно.
Позже появилась информация, что у Алибасова открылось внутреннее кровотечение.
Алибасов-младший рассказал, что ожоги не заживают, а это серьезно усложняет ситуацию.
Тем временем, сестра продюсера считает, что его отравил намеренно кто-то из членов семьи его жены.
Кто из звезд ждет пополнения, а кто развелся - читайте в нашем Instagram!