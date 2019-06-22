Появилось первое видео с Алибасовым после выписки

Российский продюсер Бари Алибасов, который недавно отравился жидкостью для прочистки труб "Крот", рассказал, что идет на поправку и соблюдает рекомендации врачей.

Видео продюсера на фоне упаковок детского питания опубликовал канала Mash. Алибасов благодарит своих поклонников и утверждает, что чувствует себя восхитительно.

"Я здоров, чувствую себя прекрасно, ем детское питание. Вчера на ночь глядя съел полтарелки гречневой каши, что мне наконец-то пришлось по душе... У меня прекрасно всё", — сказал он.

Бари Алибасов с женой Лидией Федосеевой-Шукшиной Фото "Вечерняя Москва"

Отметим, что сегодня госпитализировали его жену – Лидию Федосееву-Шукшину после приступа бронхиальной астмы. Актриса вызвала скорую домой, почувствовав удушье. Приехавшие врачи провели так называемую небулайзерную терапию (ингалирование) и приняли решение о госпитализации Шукшиной.

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