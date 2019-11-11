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12 ноября • обновлено в 02:10
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"Потепление, товарищи!" Российские артисты собрались с концертом в Киев

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Российская рок-группа "Северный Флот" 23 февраля выступит Киеве.

Об этом сообщил политолог Алексей Голобуцкий, указав, что билеты уже появились в свободном доступе и их можно купить на соответствующих онлайн-сервисах.

"Прогресс в "потеплении отношений с Россией" шагает семимильными шагами. Жить стало лучше, жить стало веселей, товарищи! Осталось дождаться концерта какой-то группы "Ополченочка" с хитом "Смерть украм!" – возмущен он.

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"Северный Флот" – российская рок-группа, основана музыкантами группы "Король и Шут" в 2013 году после смерти Михаила Горшенёва. Осенью 2016 года группа уже выступала в Украине с гастрольным туром.

"Потепление, товарищи!" Российские артисты собрались с концертом в Киев
"Потепление, товарищи!" Российские артисты собрались с концертом в Киев

Группа "Северный Флот"

Группа "Северный Флот"

amic.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве заметили российских комиков, бывших резидентов Comedy Club Сергея Светлакова и Александра Незлобина. Они посетили концерт "Лиги Смеха", однако свой визит в Украину не афишировали.

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Место
Украина Киев
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