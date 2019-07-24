Всех обманули? Выяснились интересные подробности о браке Потапа и Насти

Украинский рэпер и продюсер Алексей Потапенко (Потап) и поп-дива Настя Каменских (NK) зарегистрировали свои отношения задолго до свадьбы.
Они официально расписались еще 18 октября 2018 года, а торжество произошло 23 мая 2019 года под Киевом, сообщает the Lime.
apostrophe.ua
Потап и Настя Каменских несколько лет скрывали свои отношения. Артисты сыграли свадьбу в мае 2019 года, а до этого времени отказывались даже комментировать слухи о своем романе.
Потап и Настя
Даже догадки прессы о скорой свадьбе звезд, пара также не комментировала. И только в день торжества Потап выпустил романтическое видео, в котором публично заявил о любви к Насте.
Напомним, в сентябре 2018 года артисты одновременно похвастались фото с Майами, а в августе отправились вместе в отпуск в Италию. Каменских периодически появлялась на публике с кольцом, которое напоминает обручальное.
Как сообщал OBOZREVATEL:
23 мая состоялась долгожданная свадьба Каменских и Потапенко, на которой присутствовало больше сотни гостей и знаменитостей.
После этого они отправились в Турцию в медовый месяц, откуда радовали поклонников многочисленными снимками.
3 июня стало известно, что парочка была вынуждена вернуться с отдыха.
Потап после свадьбы начал делиться эротическими фотографиями голой жены.
Позже Потап признался, что медового месяца семейной паре оказалось мало, потому они отправились в Прагу.
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