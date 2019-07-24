Главная Новости
Мова Язык
Спорт Lady

/ Люди

Всех обманули? Выяснились интересные подробности о браке Потапа и Насти

6.7т Читать материал на украинском

Украинский рэпер и продюсер Алексей Потапенко (Потап) и поп-дива Настя Каменских (NK) зарегистрировали свои отношения задолго до свадьбы.

Они официально расписались еще 18 октября 2018 года, а торжество произошло 23 мая 2019 года под Киевом, сообщает the Lime.

Всех обманули? Выяснились интересные подробности о браке Потапа и Насти

apostrophe.ua

Потап и Настя Каменских несколько лет скрывали свои отношения. Артисты сыграли свадьбу в мае 2019 года, а до этого времени отказывались даже комментировать слухи о своем романе.

Новости
"Мы выпили вот столечко!" Галкин показал пьяных Пугачеву и Вайкуле в Юрмале
Потап и Настя

Потап и Настя

Даже догадки прессы о скорой свадьбе звезд, пара также не комментировала. И только в день торжества Потап выпустил романтическое видео, в котором публично заявил о любви к Насте.

Напомним, в сентябре 2018 года артисты одновременно похвастались фото с Майами, а в августе отправились вместе в отпуск в Италию. Каменских периодически появлялась на публике с кольцом, которое напоминает обручальное.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Персоны
Алексей Потапенко (Потап) Настя Каменских (NK)
Место
Украина
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
11
5
Смешно
10
Интересно
1
Печально
4
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Kotlyar Vovchik
Kotlyar Vovchik
ОГО, КАК КАЛМОЧА ЗАШИФРОВАЛИСЬ... А ЧТО ИНТЕРЕСНОГО ТО, В НОВОСТИ?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel