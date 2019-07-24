Всех обманули? Выяснились интересные подробности о браке Потапа и Насти

Украинский рэпер и продюсер Алексей Потапенко (Потап) и поп-дива Настя Каменских (NK) зарегистрировали свои отношения задолго до свадьбы.

Они официально расписались еще 18 октября 2018 года, а торжество произошло 23 мая 2019 года под Киевом, сообщает the Lime.

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Потап и Настя Каменских несколько лет скрывали свои отношения. Артисты сыграли свадьбу в мае 2019 года, а до этого времени отказывались даже комментировать слухи о своем романе.

Потап и Настя

Даже догадки прессы о скорой свадьбе звезд, пара также не комментировала. И только в день торжества Потап выпустил романтическое видео, в котором публично заявил о любви к Насте.

Напомним, в сентябре 2018 года артисты одновременно похвастались фото с Майами, а в августе отправились вместе в отпуск в Италию. Каменских периодически появлялась на публике с кольцом, которое напоминает обручальное.

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