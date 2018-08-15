Постельная сцена: нашлось первое голое фото Мэрилин Монро

В сети показали первое фото Мэрилин Монро, на котором она предстала полностью обнаженной.

Это - кадр из фильма "Неприкаянные". Режиссер ленты Фрэнк Тейлор не стал включать его в итоговую версию, пишет Daily Mail.

Судьбу утерянной сцены с обнаженной артисткой выяснил сценарист Чарльз Касильо - автор еще не опубликованной биографии певицы и актрисы Мэрилин Монро. Эпизод был снят в 1961 году.

Он длится 45 секунд. В кадре Мэрилин Монро и актер Кларк Гейбл разыгрывают постельную сцену, причем мужчина полностью одет, а женщина скидывает с себя простыню и остается голой.

Это был первый раз, когда Монро полностью разделась в кино.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее были опубликованы редкие фото Мэрилин Монро.