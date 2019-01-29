Постаревшая Памела Андерсон сверкнула грудью на модной тусовке: пикантные фото

Модель Памела Андерсон засветилась на звездной вечеринке Rockin Chocolate Lambertz Monday Night в Кельне в откровенном наряде.

Как сообщает Paris Match, 51-летняя звезда Playboy стала почетным гостем модного мероприятия, на которое она облачилась в пудрово-розовое платье асимметричного кроя с очень глубоким декольте.

Программа включала в себя ужин для гурманов, показ мод и танцевальное шоу, в котором также приняла участие постаревшая Андерсон в компании профессионального танцора Максима Дереймеса.

И если на красной ковровой дорожке модель засветила грудь в смелом платье, то для своей хореографии она выбрала более откровенный наряд –позолоченное боди в блестках, в котором были видны все изгибы ее тела.

Как сообщал OBOZREVATEL, 24 января Андерсон засветилась в Париже в рамках Недели высокой моды.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram